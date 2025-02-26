Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получит логотип покрытый золотом

Накануне пресс-конференции Xiaomi Auto раскрыла интересные подробности об отделке салона и экстерьера своей топовой модели электромобиля SU7 Ultra. Стало известно, что автомобиль в стандартной комплектации получит логотип из углеродного волокна, покрытый 24-каратным золотом. Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, даже пошутил, попросив всех быть аккуратными и не царапать этот эксклюзивный элемент декора.

Помимо этого, покупателям предложат опциональные 21-дюймовые кованые диски и еще 21 деталь из углеродного волокна. Это должно придать автомобилю более спортивный и агрессивный вид. В салоне Xiaomi SU7 Ultra использовали высококачественную ткань из микроволокна Alcantara. Ее толщина составит 5 м², что подчеркнет премиальный статус электромобиля.

Интересно, что стандартная версия Xiaomi SU7 Ultra уже готова к выезду на гоночную трассу, но для самых взыскательных водителей Xiaomi предложит опциональный пакет с топовым оборудованием для трека. Чтобы упростить использование профессионального оборудования, Xiaomi Auto также предоставит услуги по хранению и установке оригинальных полусликовых шин.

Ожидается, что полноценный релиз новинки состоится в первой половине 2025 года. Самый мощный электромобиль Xiaomi начнут поставлять в Китай в течение 2025 года. Сначала SU7 Ultra представят в физических магазинах.

Источник — ithome