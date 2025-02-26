Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Автомобили и мототехника » Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получит логотип покрытый золотом
Автомобили и мототехника

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получит логотип покрытый золотом

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.02.2025
276 Просмотров 0
Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получит логотип покрытый золотом

Накануне пресс-конференции Xiaomi Auto раскрыла интересные подробности об отделке салона и экстерьера своей топовой модели электромобиля SU7 Ultra. Стало известно, что автомобиль в стандартной комплектации получит логотип из углеродного волокна, покрытый 24-каратным золотом. Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, даже пошутил, попросив всех быть аккуратными и не царапать этот эксклюзивный элемент декора.

Помимо этого, покупателям предложат опциональные 21-дюймовые кованые диски и еще 21 деталь из углеродного волокна. Это должно придать автомобилю более спортивный и агрессивный вид. В салоне Xiaomi SU7 Ultra использовали высококачественную ткань из микроволокна Alcantara. Ее толщина составит 5 м², что подчеркнет премиальный статус электромобиля.

Интересно, что стандартная версия Xiaomi SU7 Ultra уже готова к выезду на гоночную трассу, но для самых взыскательных водителей Xiaomi предложит опциональный пакет с топовым оборудованием для трека. Чтобы упростить использование профессионального оборудования, Xiaomi Auto также предоставит услуги по хранению и установке оригинальных полусликовых шин.

Ожидается, что полноценный релиз новинки состоится в первой половине 2025 года. Самый мощный электромобиль Xiaomi начнут поставлять в Китай в течение 2025 года. Сначала SU7 Ultra представят в физических магазинах.

Источник — ithome

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.