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Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

CMF Buds 2 Plus прошли сертификацию, раскрыты новые характеристики

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.02.2025
4 Просмотра 0
CMF Buds 2 Plus прошли сертификацию, раскрыты новые характеристики

Компания Nothing, также известная своим суббрендом CMF, который делает классные и доступные гаджеты, похоже, готовится к выпуску новых наушников. Бренд CMF появился в 2023 год. За это время он успел порадовать нас интересными устройствами. В их число вошли часы CMF Watch Pro 2 и наушники CMF Buds Pro 2.

CMF Buds 2 Plus сертификация

И вот, свежая информация: наушники CMF Buds 2 Plus TWS успешно прошли сертификацию FCC в США. Это значит, что релиз уже не за горами. Ранее, ходили слухи, что Nothing планирует представить новые смартфоны Phone (3a) и Phone (3a) Pro 3 марта. Возможно, наушники покажут вместе с ними, а может, и чуть позже.

Что же известно о CMF Buds 2 Plus?

Благодаря документации FCC, мы можем взглянуть на их дизайн. Чехол наушников очень похож на чехол от CMF Buds Pro 2. Он такой же квадратный, с закругленными краями и фирменным «Smart Dial». Этот круглый элемент, скорее всего, позволит регулировать громкость и управлять воспроизведением. На передней панели чехла также красуется надпись «CMF by Nothing».

Весит чехол 105 граммов. Судя по изображениям, внутри находятся наушники с короткими «ножками», как у Buds Pro 2. Номер модели устройства – B184. На одном из изображений прямо указано название – CMF Buds 2 Plus. Производить их будут в Китае, а импортировать через подразделение Nothing в Индии.

Что касается характеристик, каждый наушник получит аккумулятор на 53 мАч, а в чехле будет батарея на 460 мАч. CMF Buds 2 Plus будут поддерживать BR-EDR-BLE, то есть, Bluetooth Classic для качественной передачи звука и Bluetooth Low Energy для экономии энергии. Зарядный чехол будет принимать мощность 3 Вт и выдавать 1,2 Вт, а каждый наушник будет заряжаться при мощности 0,6 Вт. В общем, ждем официального анонса и надеемся на интересную новинку от CMF.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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