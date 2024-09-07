Представлена камера Leica M11-D без заднего экрана с ценой 9350 евро

Компания Leica раскрыла официальные изображения своей новой камеры M11-D, которая не будет иметь какого-либо экрана на задней части. Ожидается, что новинка поступит в продажу 12 сентября по цене 9350 евро.

Особенности Leica M11-D:

Безэкранная конструкция: Камера не имеет заднего дисплея, что заставляет фотографа полагаться на ручную фокусировку и визирование через видоискатель. Это также исключает предпросмотр снимков после их создания.

Камера не имеет заднего дисплея, что заставляет фотографа полагаться на ручную фокусировку и визирование через видоискатель. Это также исключает предпросмотр снимков после их создания. Дизайн и материалы: Верхняя часть камеры изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена программируемой функциональной кнопкой (Fn).

Верхняя часть камеры изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена программируемой функциональной кнопкой (Fn). Память: Встроенная память объемом 256 ГБ.

Встроенная память объемом 256 ГБ. Сенсор: 60-мегапиксельный CMOS-сенсор, аналогичный используемому в модели M11.

60-мегапиксельный CMOS-сенсор, аналогичный используемому в модели M11. Управление: ISO-диск заменен на более традиционное для Leica колесо управления, а также присутствуют переключатель питания и регулятор экспозиции.

Изменения в дизайне по сравнению с Leica M10-D:

Leica решила отказаться от «рычага плёнки», который вызвал споры при выпуске модели M10-D. Ранее компания заявляла, что этот элемент, хоть и не выполнял никакой функции, призван был улучшать тактильные ощущения пользователя. Однако в новой модели M11-D от него решили отказаться.

Новая камера Leica M11-D предлагает фотографам уникальный опыт съёмки, сочетая в себе классические элементы управления и современные технологии.

Источник — leicarumors.com