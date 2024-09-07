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Представлена камера Leica M11-D без заднего экрана с ценой 9350 евро

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.09.2024
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Представлена камера Leica M11-D без заднего экрана с ценой 9350 евро

Компания Leica раскрыла официальные изображения своей новой камеры M11-D, которая не будет иметь какого-либо экрана на задней части. Ожидается, что новинка поступит в продажу 12 сентября по цене 9350 евро.

Особенности Leica M11-D:

  • Безэкранная конструкция: Камера не имеет заднего дисплея, что заставляет фотографа полагаться на ручную фокусировку и визирование через видоискатель. Это также исключает предпросмотр снимков после их создания.
  • Дизайн и материалы: Верхняя часть камеры изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена программируемой функциональной кнопкой (Fn).
  • Память: Встроенная память объемом 256 ГБ.
  • Сенсор: 60-мегапиксельный CMOS-сенсор, аналогичный используемому в модели M11.
  • Управление: ISO-диск заменен на более традиционное для Leica колесо управления, а также присутствуют переключатель питания и регулятор экспозиции.
Leica M11-D

Изменения в дизайне по сравнению с Leica M10-D:

Leica решила отказаться от «рычага плёнки», который вызвал споры при выпуске модели M10-D. Ранее компания заявляла, что этот элемент, хоть и не выполнял никакой функции, призван был улучшать тактильные ощущения пользователя. Однако в новой модели M11-D от него решили отказаться.

Новая камера Leica M11-D предлагает фотографам уникальный опыт съёмки, сочетая в себе классические элементы управления и современные технологии.

Источник — leicarumors.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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