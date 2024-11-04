Наконец-то, базовый iPhone 17 получит экран с частотой 120 Гц

После критики за использование 60-герцовых дисплеев в базовых моделях iPhone 16, Apple планирует оснастить всю линейку iPhone 17 дисплеями ProMotion с частотой 120 Гц. Это улучшение появится во всех четырёх моделях, выходящих в сентябре 2025 года. Кроме того, iPhone 17 и 17 Plus (или Air, пока неизвестно) впервые получат LTPO AMOLED-панели, поддерживающие адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Благодаря этой технологии, в базовых моделях появится функция Always-on Display, ранее доступная только в Pro-версиях.

Следовательно, пользователи базовых моделей iPhone смогут наслаждаться плавной прокруткой и анимацией, а также экономией заряда батареи благодаря адаптивной частоте обновления. Стоит отметить, что технология ProMotion появилась в моделях iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, и, хотя предполагалось, что она будет доступна во всех моделях iPhone 16, этого не случилось. Таким образом, выход iPhone 17 с ProMotion-дисплеями во всех моделях станет важным шагом для Apple.

Более того, помимо улучшенных дисплеев, ожидаются и другие изменения. В частности, возможно появление более тонкой модели iPhone Air вместо Plus-версии, 24-мегапиксельные фронтальные камеры для всех моделей, фирменный 5G-модем и Wi-Fi 7. Также, iPhone 17 Pro Max может получить 12 ГБ оперативной памяти и систему парового охлаждения. Короче говоря, релиз iPhone 17 обещает стать значительным событием, учитывая масштаб планируемых изменений.

Источник — etnews