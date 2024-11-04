Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » iOS 18.2 выйдет раньше обычного срока
Интернет и ПО

iOS 18.2 выйдет раньше обычного срока

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.11.2024
4 Просмотра 0
iOS 18.2 выйдет раньше обычного срока

Ожидается, что обновление iOS 18.2, вторая крупная версия iOS 18, выйдет раньше запланированного срока, в начале декабря, а именно 2 декабря. Это заявление сделал известный аналитик Apple, Марк Гурман.

Примечательно, что обычно вторые обновления iOS x.2 выпускаются во вторую неделю декабря. Однако в этом году Apple, судя по всему, решила ускорить процесс. Таким образом, пользователи получат доступ к новым функциям Apple Intelligence примерно на неделю раньше обычного. Гурман подчеркнул, что обновление iOS 18.2 включает в себя значительные улучшения Apple Intelligence.

Более того, в iOS 18.2 ожидается расширенная языковая поддержка, в том числе более широкое распространение английского языка по сравнению с iOS 18.1, где пользователям приходилось менять языковые настройки на английский (США) для доступа к функциям искусственного интеллекта. Полная многоязычная поддержка, вероятно, появится лишь в 2025 году.

Кроме того, быстрое внедрение таких функций, как интеграция с ChatGPT и Genmoji, также может быть причиной ускоренного выпуска iOS 18.2. Следующее масштабное обновление, iOS 18.4, с ещё более существенными улучшениями Apple Intelligence, запланировано на апрель, что также является более ранним сроком, чем обычно для обновлений iOS x.4. Похоже, что Apple стремится предоставить пользователям доступ к функциям искусственного интеллекта как можно быстрее.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.