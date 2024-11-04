iOS 18.2 выйдет раньше обычного срока

Ожидается, что обновление iOS 18.2, вторая крупная версия iOS 18, выйдет раньше запланированного срока, в начале декабря, а именно 2 декабря. Это заявление сделал известный аналитик Apple, Марк Гурман.

Примечательно, что обычно вторые обновления iOS x.2 выпускаются во вторую неделю декабря. Однако в этом году Apple, судя по всему, решила ускорить процесс. Таким образом, пользователи получат доступ к новым функциям Apple Intelligence примерно на неделю раньше обычного. Гурман подчеркнул, что обновление iOS 18.2 включает в себя значительные улучшения Apple Intelligence.

Более того, в iOS 18.2 ожидается расширенная языковая поддержка, в том числе более широкое распространение английского языка по сравнению с iOS 18.1, где пользователям приходилось менять языковые настройки на английский (США) для доступа к функциям искусственного интеллекта. Полная многоязычная поддержка, вероятно, появится лишь в 2025 году.

Кроме того, быстрое внедрение таких функций, как интеграция с ChatGPT и Genmoji, также может быть причиной ускоренного выпуска iOS 18.2. Следующее масштабное обновление, iOS 18.4, с ещё более существенными улучшениями Apple Intelligence, запланировано на апрель, что также является более ранним сроком, чем обычно для обновлений iOS x.4. Похоже, что Apple стремится предоставить пользователям доступ к функциям искусственного интеллекта как можно быстрее.