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Начались продажи ноутбука HONOR MagicBook Art 14 со съемной AI-камерой

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.10.2024
3 Просмотра 0
Начались продажи ноутбука HONOR MagicBook Art 14 со съемной AI-камерой

15 октября 2024 года в российских магазинах электроники стартовали продажи нового ультралегкого ноутбука HONOR MagicBook Art 14. Этот компактный и мощный девайс весом всего 1 кг и толщиной 1 см. Он выполнен из магниевого сплава и титана, а также предлагает впечатляющие характеристики.

Ключевые особенности HONOR MagicBook Art 14:

  • OLED-экран 14,6 дюйма занимает 97% площади передней панели. Он имеет поддержку технологии защиты зрения (ШИМ 4320 Гц, динамическая яркость, режим электронной книги).
  • Съемная AI-камера: Уникальная магнитная камера с двумя положениями установки, функциями отслеживания взгляда и лица, размытия фона и улучшенной конфиденциальностью.
  • Производительные процессоры: Ноутбук доступен с процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Работа ноутбука оптимизирована с помощью технологии HONOR OS Turbo 3.
  • Длительное время работы: Аккумулятор 60 Вт·ч обеспечивает до 9,5 часов работы в офисных приложениях.
  • Широкий набор портов: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5 мм аудиоразъем.
  • Высококачественный звук: 6 динамиков с пространственным аудио и шумоподавлением в микрофонах.
  • Доступные цвета: Нефритовый зеленый и туманный белый.

Цена и акции:

  • HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 5, 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD): 179 999 рублей.
  • HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7, 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD): 199 999 рублей.

В период с 15 октября по 17 ноября действует акция. Ноутбуки из новой линейки можно купить со скидкой 30 000 рублей.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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