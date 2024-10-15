Начались продажи ноутбука HONOR MagicBook Art 14 со съемной AI-камерой

15 октября 2024 года в российских магазинах электроники стартовали продажи нового ультралегкого ноутбука HONOR MagicBook Art 14. Этот компактный и мощный девайс весом всего 1 кг и толщиной 1 см. Он выполнен из магниевого сплава и титана, а также предлагает впечатляющие характеристики.

Ключевые особенности HONOR MagicBook Art 14:

OLED-экран 14,6 дюйма занимает 97% площади передней панели. Он имеет поддержку технологии защиты зрения (ШИМ 4320 Гц, динамическая яркость, режим электронной книги).

занимает 97% площади передней панели. Он имеет поддержку технологии защиты зрения (ШИМ 4320 Гц, динамическая яркость, режим электронной книги). Съемная AI-камера: Уникальная магнитная камера с двумя положениями установки, функциями отслеживания взгляда и лица, размытия фона и улучшенной конфиденциальностью.

Уникальная магнитная камера с двумя положениями установки, функциями отслеживания взгляда и лица, размытия фона и улучшенной конфиденциальностью. Производительные процессоры: Ноутбук доступен с процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Работа ноутбука оптимизирована с помощью технологии HONOR OS Turbo 3.

Ноутбук доступен с процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Работа ноутбука оптимизирована с помощью технологии HONOR OS Turbo 3. Длительное время работы: Аккумулятор 60 Вт·ч обеспечивает до 9,5 часов работы в офисных приложениях.

Аккумулятор 60 Вт·ч обеспечивает до 9,5 часов работы в офисных приложениях. Широкий набор портов: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5 мм аудиоразъем.

Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5 мм аудиоразъем. Высококачественный звук: 6 динамиков с пространственным аудио и шумоподавлением в микрофонах.

6 динамиков с пространственным аудио и шумоподавлением в микрофонах. Доступные цвета: Нефритовый зеленый и туманный белый.

Цена и акции:

HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 5, 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD): 179 999 рублей.

179 999 рублей. HONOR MagicBook Art 14 (Ultra 7, 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD): 199 999 рублей.

В период с 15 октября по 17 ноября действует акция. Ноутбуки из новой линейки можно купить со скидкой 30 000 рублей.