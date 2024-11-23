На какие компромиссы пойдет Apple c iPhone 17 Slim

В 2025 году Apple планирует выпустить iPhone 17 Slim. Телефон получит ультратонкий дизайн, но с некоторыми компромиссами в функциональности. Главной особенностью станет его невероятно тонкий корпус, толщиной около 5 мм, что достигается за счет использования инновационной технологии OLED TDDI от Novatek.

Это позволит создать устройство с качественным OLED-экраном, высокой чувствительностью к касаниям и низким энергопотреблением. Размер экрана составит 6,6 дюйма, с поддержкой адаптивной частоты ProMotion (1-120 Гц) и улучшенным защитным покрытием.

Однако, в погоне за тонкостью, Apple, похоже, пожертвовала телеобъективом. Напомним, что телеобъектив необходим для съемки с зумом без потери качества. В iPhone 17 Slim будет всего одна основная камера на 48 Мп, а также фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Отсутствие телеобъектива – это существенное отличие от моделей iPhone 17 Pro и Pro Max, которые, по слухам, получат тройные камеры по 48 Мп. Это может разочаровать некоторых пользователей, привыкших к расширенным возможностям зумирования.

Остальные характеристики включают процессор A19 Bionic и 8 ГБ оперативной памяти, что тоже не очень-то и много. Объем памяти хранения будет варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 3000 мАч, что меньше, чем у других моделей iPhone, но энергоэффективность OLED TDDI должна компенсировать это. Ожидаемая цена – от $1299, что делает iPhone 17 Slim одной из самых дорогих моделей в линейке. Дата выхода – сентябрь 2025 года.

Источник — shiftdelete