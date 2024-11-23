Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » На какие компромиссы пойдет Apple c iPhone 17 Slim
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

На какие компромиссы пойдет Apple c iPhone 17 Slim

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.11.2024
5 Просмотров 0
На какие компромиссы пойдет Apple c iPhone 17 Slim

В 2025 году Apple планирует выпустить iPhone 17 Slim. Телефон получит ультратонкий дизайн, но с некоторыми компромиссами в функциональности. Главной особенностью станет его невероятно тонкий корпус, толщиной около 5 мм, что достигается за счет использования инновационной технологии OLED TDDI от Novatek.

Это позволит создать устройство с качественным OLED-экраном, высокой чувствительностью к касаниям и низким энергопотреблением. Размер экрана составит 6,6 дюйма, с поддержкой адаптивной частоты ProMotion (1-120 Гц) и улучшенным защитным покрытием.

Однако, в погоне за тонкостью, Apple, похоже, пожертвовала телеобъективом. Напомним, что телеобъектив необходим для съемки с зумом без потери качества. В iPhone 17 Slim будет всего одна основная камера на 48 Мп, а также фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Отсутствие телеобъектива – это существенное отличие от моделей iPhone 17 Pro и Pro Max, которые, по слухам, получат тройные камеры по 48 Мп. Это может разочаровать некоторых пользователей, привыкших к расширенным возможностям зумирования.

Остальные характеристики включают процессор A19 Bionic и 8 ГБ оперативной памяти, что тоже не очень-то и много. Объем памяти хранения будет варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 3000 мАч, что меньше, чем у других моделей iPhone, но энергоэффективность OLED TDDI должна компенсировать это. Ожидаемая цена – от $1299, что делает iPhone 17 Slim одной из самых дорогих моделей в линейке. Дата выхода – сентябрь 2025 года.

Источник — shiftdelete

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.