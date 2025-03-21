Главная » Разное Китайские ученые посчитали количество деревьев в стране Разное Китайские ученые посчитали количество деревьев в стране Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Количество деревьев в Китае составляет около 142,6 миллиарда, это примерно 100 деревьев на человека. Для получения этих данных использовалась технология лидара, или обнаружения света и определения дальности. Лидар использует лазерные импульсы для создания 3D-моделей местности и объектов. Это позволяет точно подсчитывать деревья даже на больших территориях.

Исследователи под руководством профессора Цинхуа Го из Пекинского университета собирали данные лидара с помощью беспилотников с 2015 года. Они охватили площадь в 1400 квадратных километров. Затем, они использовали программное обеспечение Lidar360 с искусственным интеллектом (ИИ). Это позволило подсчитать количество деревьев на этой территории и экстраполировали полученную плотность на всю страну.

Создана подробная карта распределения деревьев в Китае, которая поможет стране в достижении экологических и климатических целей. Авторы отмечают, что это первое высокоточное картирование плотности деревьев по всему Китаю. Полученные данные важны для оценки состояния лесных экосистем и определения количества углерода, удерживаемого деревьями.

Но это не точное количество деревьев

Несмотря на передовые технологии, используемые в исследовании, авторы признают некоторые ограничения. Например, лидар может испытывать трудности с обнаружением деревьев, растущих под густым пологом леса. Это может привести к занижению общего количества деревьев. Для повышения точности подсчетов планируется использовать данные наземного лидара и совершенствовать программное обеспечение.

Эксперты считают, что результаты исследования в целом соответствуют имеющимся представлениям о популяции деревьев в Китае. При этом отмечается, что полученная оценка в 689 деревьев на гектар ниже данных Девятой национальной инвентаризации лесных ресурсов Китая 2019 года, которая насчитала 1052 дерева на гектар.

В Китае активно реализуется программа по увеличению лесных площадей, известная как «Великая зеленая стена». Этот масштабный проект, начатый в 1978 году и планируемый к завершению в 2050 году, направлен на предотвращение расширения пустынь Гоби и Такла-Макан путем высадки огромного пояса деревьев. Ожидается, что к 2050 году «Великая зеленая стена» будет насчитывать 100 миллиардов деревьев. Использование данных лидара может помочь оптимизировать усилия по посадке деревьев, гарантируя, что каждое дерево будет посажено в наиболее подходящем месте.

Источник — livescience