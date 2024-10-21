Nintendo тестирует игровую социальную сеть Switch Online

10 октября Nintendo анонсировала секретное тестирование новой функции Switch Online. Несмотря на желание компании оставить это тестирование в секрете, некоторое подробности все же стали известны. Тестирование, стартовавшее 23 октября пройдет до 5 ноября. Процесс представляет собой многопользовательскую игру, которая должна проверить возможности онлайн-функций Nintendo Switch. Участники загрузили специальное программное обеспечение — социальную игру, фокусирующуюся на развитии планеты с использованием ограниченных ресурсов.

Игроки совместно развивают планету, осваивая новые территории, ресурсы и преодолевая препятствия. Ключевым инструментом является «Маяк», излучающий свет и развивающий окружающую местность. Зона действия маяка защищает постройки игрока от изменений другими участниками. За пределами зон маяков находятся общественные пространства, доступные всем.

Помимо развития планеты, игроки взаимодействуют в «Dev Core» – социальном хабе, где повышают уровень персонажа, получают предметы и общаются. За сотрудничество начисляются «Connex Points», позволяющие получить доступ к уникальным предметам. Система позиционирования развития (DPS) обеспечивает обзор планеты и расположения других игроков.

Пока неизвестно, будет ли эта игра выпущена на Switch или Switch 2, но тестирование, несомненно, направлено на оценку возможностей онлайн-функций, потенциально связанных с будущим релизом Switch 2. Nintendo Switch Online предлагает платную подписку с различными преимуществами, включая онлайн-игру и доступ к классическим играм. Расширенная версия подписки включает эмуляторы Sega Genesis и Nintendo 64. Программа Playtest является отдельным мероприятием, участие в котором требует выполнения определённых условий.

Источник — wccftech.com