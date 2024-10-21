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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Nintendo тестирует игровую социальную сеть Switch Online

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.10.2024
8 Просмотров 0
Nintendo тестирует игровую социальную сеть Switch Online

10 октября Nintendo анонсировала секретное тестирование новой функции Switch Online. Несмотря на желание компании оставить это тестирование в секрете, некоторое подробности все же стали известны. Тестирование, стартовавшее 23 октября пройдет до 5 ноября. Процесс представляет собой многопользовательскую игру, которая должна проверить возможности онлайн-функций Nintendo Switch. Участники загрузили специальное программное обеспечение — социальную игру, фокусирующуюся на развитии планеты с использованием ограниченных ресурсов.

Игроки совместно развивают планету, осваивая новые территории, ресурсы и преодолевая препятствия. Ключевым инструментом является «Маяк», излучающий свет и развивающий окружающую местность. Зона действия маяка защищает постройки игрока от изменений другими участниками. За пределами зон маяков находятся общественные пространства, доступные всем.

Помимо развития планеты, игроки взаимодействуют в «Dev Core» – социальном хабе, где повышают уровень персонажа, получают предметы и общаются. За сотрудничество начисляются «Connex Points», позволяющие получить доступ к уникальным предметам. Система позиционирования развития (DPS) обеспечивает обзор планеты и расположения других игроков.

Пока неизвестно, будет ли эта игра выпущена на Switch или Switch 2, но тестирование, несомненно, направлено на оценку возможностей онлайн-функций, потенциально связанных с будущим релизом Switch 2. Nintendo Switch Online предлагает платную подписку с различными преимуществами, включая онлайн-игру и доступ к классическим играм. Расширенная версия подписки включает эмуляторы Sega Genesis и Nintendo 64. Программа Playtest является отдельным мероприятием, участие в котором требует выполнения определённых условий.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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