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Модель Galaxy S24 FE для США появилась в тестах Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.08.2024
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Модель Galaxy S24 FE для США появилась в тестах Geekbench

Samsung активно готовится представить свой новый смартфон Galaxy S24 FE, который уже давно вызывает оживлённые обсуждения среди поклонников бренда. Американская версия этого смартфона была обнаружена в базе данных тестов производительности Geekbench, что указывает на скорый выход устройства.

В листингах Geekbench модель с обозначением SM-S721U продемонстрировала результат в 1996 баллов в одноядерном тесте и 5678 баллов в тесте многоядерной производительности. Также подтверждается, что устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14.

Galaxy S24 FE Geekbench

Особый интерес вызывает упоминание материнской платы s5e9945, которая соответствует процессору Exynos 2400. Между тем, замечено, что тактовая частота упомянутого чипсета немного ниже ожидаемой, это даёт повод предположить, что Galaxy S24 FE может использовать изменённую версию Exynos 2400 SoC, возможно, даже модификацию под названием Exynos 2400e.

Предыдущие находки в Geekbench давали информацию о южнокорейской и глобальной версии Galaxy S24 FE, обе тестируемые на чипсете Exynos 2400 с пониженным частотным диапазоном.

Детали о новом устройстве FE от Samsung пока не раскрыты официально, но проходящие сертификации указывают на то, что глобальный релиз находится в стадии подготовки. Тем не менее, до официального подтверждения рекомендуется относиться к любым слухам с долей скептицизма.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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