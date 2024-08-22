Модель Galaxy S24 FE для США появилась в тестах Geekbench

Samsung активно готовится представить свой новый смартфон Galaxy S24 FE, который уже давно вызывает оживлённые обсуждения среди поклонников бренда. Американская версия этого смартфона была обнаружена в базе данных тестов производительности Geekbench, что указывает на скорый выход устройства.

В листингах Geekbench модель с обозначением SM-S721U продемонстрировала результат в 1996 баллов в одноядерном тесте и 5678 баллов в тесте многоядерной производительности. Также подтверждается, что устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14.

Особый интерес вызывает упоминание материнской платы s5e9945, которая соответствует процессору Exynos 2400. Между тем, замечено, что тактовая частота упомянутого чипсета немного ниже ожидаемой, это даёт повод предположить, что Galaxy S24 FE может использовать изменённую версию Exynos 2400 SoC, возможно, даже модификацию под названием Exynos 2400e.

Предыдущие находки в Geekbench давали информацию о южнокорейской и глобальной версии Galaxy S24 FE, обе тестируемые на чипсете Exynos 2400 с пониженным частотным диапазоном.

Детали о новом устройстве FE от Samsung пока не раскрыты официально, но проходящие сертификации указывают на то, что глобальный релиз находится в стадии подготовки. Тем не менее, до официального подтверждения рекомендуется относиться к любым слухам с долей скептицизма.

Источник — mysmartprice.com