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Моддер самостоятельно увеличил память Mac mini M4 вдвое

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.11.2024
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Моддер самостоятельно увеличил память Mac mini M4 вдвое

Новый Mac mini M4 от Apple — настоящий хи. Особенно учитывая его цену: всего 599 долларов, доступную большинству покупателей. Однако, есть существенный недостаток: всего 256 ГБ встроенной памяти. Более того, увеличить её без навыков микропайки невозможно. Для большинства пользователей Apple это является непреодолимым препятствием. В результате, пользователям приходится очень бережно относиться к использованию памяти. Тем не менее, один умелец-моддер показал, как относительно легко увеличить объём памяти Mac mini M4 до 2 ТБ, при наличии необходимых инструментов и опыта.

Известный YouTuber и эксперт по модификации оборудования, dosdude1, взялся за эту задачу. Он показал, как можно сэкономить на «налоге Apple». Он научился микропайке и успешно модернизировал базовый Mac mini M4 с его скудными 256 ГБ памяти. Изначально, моддер планировал использовать два чипа NAND по 1 ТБ каждый. Однако, он столкнулся с проблемой: ему досталась бракованная партия. Поэтому, в итоге он использовал два чипа по 512 ГБ. Таким образом, он смог обойти уловку Apple, которая, паяя память на плату, искусственно завышает цены на апгрейд.

увеличение памяти Mac mini M4

Во-первых, разборка показала, что в компактном Mac mini M4 установлен съёмный модуль SSD. Во-вторых, базовый модуль на 256 ГБ состоит из двух чипов NAND по 128 ГБ каждый. Это обеспечивает лучшую скорость чтения и записи. Следовательно, для апгрейда до 2 ТБ необходимо было бы два чипа NAND по 1 ТБ. Однако, как уже было сказано, из-за бракованной партии чипов, dosdude1 использовал два чипа по 512 ГБ.

В результате, он получил 1 ТБ памяти. Сравним с покупкой такого же апгрейда у Apple: это обошлось бы ещё в 400 долларов, доведя конечную стоимость до 999 долларов. На видео dosdude1 показал детальный процесс модернизации, чтобы вы, возможно, смогли повторить его самостоятельно.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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