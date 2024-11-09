Моддер самостоятельно увеличил память Mac mini M4 вдвое

Новый Mac mini M4 от Apple — настоящий хи. Особенно учитывая его цену: всего 599 долларов, доступную большинству покупателей. Однако, есть существенный недостаток: всего 256 ГБ встроенной памяти. Более того, увеличить её без навыков микропайки невозможно. Для большинства пользователей Apple это является непреодолимым препятствием. В результате, пользователям приходится очень бережно относиться к использованию памяти. Тем не менее, один умелец-моддер показал, как относительно легко увеличить объём памяти Mac mini M4 до 2 ТБ, при наличии необходимых инструментов и опыта.

Известный YouTuber и эксперт по модификации оборудования, dosdude1, взялся за эту задачу. Он показал, как можно сэкономить на «налоге Apple». Он научился микропайке и успешно модернизировал базовый Mac mini M4 с его скудными 256 ГБ памяти. Изначально, моддер планировал использовать два чипа NAND по 1 ТБ каждый. Однако, он столкнулся с проблемой: ему досталась бракованная партия. Поэтому, в итоге он использовал два чипа по 512 ГБ. Таким образом, он смог обойти уловку Apple, которая, паяя память на плату, искусственно завышает цены на апгрейд.

Во-первых, разборка показала, что в компактном Mac mini M4 установлен съёмный модуль SSD. Во-вторых, базовый модуль на 256 ГБ состоит из двух чипов NAND по 128 ГБ каждый. Это обеспечивает лучшую скорость чтения и записи. Следовательно, для апгрейда до 2 ТБ необходимо было бы два чипа NAND по 1 ТБ. Однако, как уже было сказано, из-за бракованной партии чипов, dosdude1 использовал два чипа по 512 ГБ.

В результате, он получил 1 ТБ памяти. Сравним с покупкой такого же апгрейда у Apple: это обошлось бы ещё в 400 долларов, доведя конечную стоимость до 999 долларов. На видео dosdude1 показал детальный процесс модернизации, чтобы вы, возможно, смогли повторить его самостоятельно.