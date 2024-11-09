Портативная консоль AYANEO 3 будет доступна с OLED-дисплеем

AYANEO 3 — новая портативная игровая консоль, которая предлагает значительный скачок в производительности и функциональности. Во-первых, стоит отметить ее 7-дюймовый дисплей, дизайн которого, хотя и напоминает AYANEO 2, претерпел ряд важных улучшений. Кроме того, AYANEO предлагает выбор нескольких конфигураций игровой консоли.

В частности, базовые модели будут оснащены ЖК-дисплеями и процессорами AMD Ryzen 7 8840U (“Hawk Point”). Однако, для более требовательных пользователей предлагаются премиальные версии AYANEO 3 с OLED-дисплеями и мощными процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 (“Strix Point”).

Ryzen 7 8840U, несмотря на свою позицию в начальном сегменте, представляет собой высокопроизводительный чип для мобильного гейминга. Его характеристики процессора и графического ядра сопоставимы с Ryzen Z1 Extreme, добавляя к этому ещё и встроенный NPU с производительностью искусственного интеллекта до 16 TOPS.

В свою очередь, AMD Ryzen AI 9 HX 370 выделяется ещё более мощным NPU (до 50 TOPS), обновлённой архитектурой процессора и графики, а также большим количеством ядер CPU и GPU, что обеспечивает значительный прирост производительности в играх и других приложениях.

Технические характеристики AYANEO 3:

Дисплей: 7-дюймовый OLED с HDR и высокой частотой обновления, либо 7-дюймовый ЖК-дисплей с высокой частотой обновления.

7-дюймовый OLED с HDR и высокой частотой обновления, либо 7-дюймовый ЖК-дисплей с высокой частотой обновления. Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер/24 потока, 4 Zen 5 + 8 Zen 5C, базовая частота 2 ГГц, максимальная 5,1 ГГц, 36 МБ кэша) или AMD Ryzen 7 8840U (8 ядер/16 потоков Zen 4, базовая частота 3,3 ГГц, максимальная 5,1 ГГц, 24 МБ кэша). Тепловая мощность Ryzen 7 8840U составляет 15–30 Вт, а Ryzen AI 9 HX 370 — 15–54 Вт.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер/24 потока, 4 Zen 5 + 8 Zen 5C, базовая частота 2 ГГц, максимальная 5,1 ГГц, 36 МБ кэша) или AMD Ryzen 7 8840U (8 ядер/16 потоков Zen 4, базовая частота 3,3 ГГц, максимальная 5,1 ГГц, 24 МБ кэша). Тепловая мощность Ryzen 7 8840U составляет 15–30 Вт, а Ryzen AI 9 HX 370 — 15–54 Вт. Графический процессор: Radeon 890M (16 вычислительных блоков RDNA 3.5, до 2,9 ГГц) для Ryzen AI 9 HX 370 и Radeon 780M (12 вычислительных блоков RDNA 3, до 2,7 ГГц) для Ryzen 7 8840U.

Radeon 890M (16 вычислительных блоков RDNA 3.5, до 2,9 ГГц) для Ryzen AI 9 HX 370 и Radeon 780M (12 вычислительных блоков RDNA 3, до 2,7 ГГц) для Ryzen 7 8840U. NPU: 50 TOPS для Ryzen AI 9 HX 370 и 16 TOPS для Ryzen 7 8840U.

50 TOPS для Ryzen AI 9 HX 370 и 16 TOPS для Ryzen 7 8840U. Варианты цвета: чёрный и белый.

Несмотря на то, что AYANEO пока не раскрыла информацию о разрешении экрана, объёме оперативной и постоянной памяти, а также о цене и дате выхода AYANEO 3, устройство уже имеет существенные улучшения по сравнению с предшественником.

В частности, в новой модели реализованы фронтальные стереодинамики для улучшенного звучания, обновлённая система кнопок с фиксаторами триггеров и дополнительными кнопками “назад”, а также расширенный набор портов, включая USB Type-C, OCuLink и слот для microSD-карт памяти. AYANEO 3 позиционируется как флагманское устройство, предлагающее передовые технологии и высокую производительность в компактном форм-факторе.

Источник — ayaneo