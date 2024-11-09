Лого сайта
Главная » Игровые консоли » Портативная консоль AYANEO 3 будет доступна с OLED-дисплеем
Игровые консолиЭлектроника и техника

Портативная консоль AYANEO 3 будет доступна с OLED-дисплеем

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.11.2024
5 Просмотров 0
Портативная консоль AYANEO 3 будет доступна с OLED-дисплеем

AYANEO 3 — новая портативная игровая консоль, которая предлагает значительный скачок в производительности и функциональности. Во-первых, стоит отметить ее 7-дюймовый дисплей, дизайн которого, хотя и напоминает AYANEO 2, претерпел ряд важных улучшений. Кроме того, AYANEO предлагает выбор нескольких конфигураций игровой консоли.

В частности, базовые модели будут оснащены ЖК-дисплеями и процессорами AMD Ryzen 7 8840U (“Hawk Point”). Однако, для более требовательных пользователей предлагаются премиальные версии AYANEO 3 с OLED-дисплеями и мощными процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 (“Strix Point”).

Ryzen 7 8840U, несмотря на свою позицию в начальном сегменте, представляет собой высокопроизводительный чип для мобильного гейминга. Его характеристики процессора и графического ядра сопоставимы с Ryzen Z1 Extreme, добавляя к этому ещё и встроенный NPU с производительностью искусственного интеллекта до 16 TOPS.

AYANEO 3

В свою очередь, AMD Ryzen AI 9 HX 370 выделяется ещё более мощным NPU (до 50 TOPS), обновлённой архитектурой процессора и графики, а также большим количеством ядер CPU и GPU, что обеспечивает значительный прирост производительности в играх и других приложениях.

Технические характеристики AYANEO 3:

  • Дисплей: 7-дюймовый OLED с HDR и высокой частотой обновления, либо 7-дюймовый ЖК-дисплей с высокой частотой обновления.
  • Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер/24 потока, 4 Zen 5 + 8 Zen 5C, базовая частота 2 ГГц, максимальная 5,1 ГГц, 36 МБ кэша) или AMD Ryzen 7 8840U (8 ядер/16 потоков Zen 4, базовая частота 3,3 ГГц, максимальная 5,1 ГГц, 24 МБ кэша). Тепловая мощность Ryzen 7 8840U составляет 15–30 Вт, а Ryzen AI 9 HX 370 — 15–54 Вт.
  • Графический процессор: Radeon 890M (16 вычислительных блоков RDNA 3.5, до 2,9 ГГц) для Ryzen AI 9 HX 370 и Radeon 780M (12 вычислительных блоков RDNA 3, до 2,7 ГГц) для Ryzen 7 8840U.
  • NPU: 50 TOPS для Ryzen AI 9 HX 370 и 16 TOPS для Ryzen 7 8840U.
  • Варианты цвета: чёрный и белый.

Несмотря на то, что AYANEO пока не раскрыла информацию о разрешении экрана, объёме оперативной и постоянной памяти, а также о цене и дате выхода AYANEO 3, устройство уже имеет существенные улучшения по сравнению с предшественником.

AYANEO 3

В частности, в новой модели реализованы фронтальные стереодинамики для улучшенного звучания, обновлённая система кнопок с фиксаторами триггеров и дополнительными кнопками “назад”, а также расширенный набор портов, включая USB Type-C, OCuLink и слот для microSD-карт памяти. AYANEO 3 позиционируется как флагманское устройство, предлагающее передовые технологии и высокую производительность в компактном форм-факторе.

Источник — ayaneo

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.