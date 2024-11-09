Blackview представила новый смартфон SHARK 9 и часы W50 Pro

Blackview анонсировала SHARK 9 – доступный 5G смартфон, созданный для молодого поколения пользователей. Это первый телефон серии SHARK с поддержкой 5G. Он имеет передовые возможности фотографии, мощную производительность и стильный дизайн.

Камеры

В первую очередь, стоит отметить его 50-мегапиксельную основную камеру Samsung JN1 с ИИ. Она имеет технологии пиксельного биннинга и Double Super PD. Это обеспечивает невероятно быструю фокусировку (0,01 секунды). Высокое качество снимков можно получить даже в условиях низкой освещенности.

Кроме того, SHARK 9 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой, 2-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Все камеры поддерживают мощные инструменты редактирования на базе ИИ. Это позволяет мгновенно улучшать фотографии с помощью нескольких касаний. Среди функций редактирования – AI Magic Eraser (удаление нежелательных объектов), AI Sky Replacement (замена неба), AI Photo Unblur (улучшение резкости) и AI Portrait Light (коррекция освещения портретов).

Другие характеристики Blackview SHARK 9

SHARK 9 обладает тонким и лёгким корпусом (8,65 мм толщиной и 200 г весом). Экран плоский, с закруглёнными углами и противоскользящей текстурой задней панели. Телефон доступен в двух цветах: Starry Rock Black и Azure Wave Blue. Работает SHARK 9 под управлением Doke OS 4.0 на базе Android 14. ОС имеет улучшенный пользовательский интерфейс с расширенные функции, такие как папки, интеллектуальный помощник и режим фокусировки. Кроме того, система оптимизирована для повышения производительности и экономии заряда батареи.

Что касается производительности, SHARK 9 оснащён восьмиядерным чипсетом 5G Unisoc T820. Хоть это не самый мощный зверь, для повседневных задач его будет предостаточно. Смартфон имеет 24 ГБ оперативной памяти (8 ГБ физической и 16 ГБ виртуальной), 256 ГБ встроенной памяти и возможностью расширения памяти до 2 ТБ с помощью карты TF. Также есть емкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Дополнительные преимущества включают в себя интеллектуальную частоту обновления экрана 90 Гц, двойные динамики Smart-PA, поддержку 15 диапазонов 5G и многофункциональный NFC.

В дополнение к смартфону, Blackview также анонсировала прочные смарт-часы W50 Pro с длительным временем автономной работы, множеством функций отслеживания здоровья и водонепроницаемостью по стандарту IP68.

Blackview SHARK 9 – это сбалансированный смартфон с акцентом на фотовозможности, производительность и стильный дизайн. Он идеально подходит для молодых и активных пользователей, которые ценят качество изображения, мощную начинку и современный внешний вид.

Цена и доступность

С 11 по 18 ноября SHARK 9 будет доступен по специальной цене – от $112,99 (вместо $279,98), а смарт-часы W50 Pro – от $22,99 (вместо $45,99). Не упустите возможность приобрести эти устройства по выгодной цене!