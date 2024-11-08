Gemini становится все умнее, вытесняя Google Ассистента

Приложение Gemini на Android стало ещё круче! Теперь можно управлять своим телефоном намного эффективнее, чем раньше. Оно постепенно заменяет Google Ассистент, и его возможности расширились. Например, с помощью новых функций возможно устанавливать будильники, запускать приложения, управлять музыкой и видео. Всё это делается с помощью голосовых или текстовых команд.

Gemini понимает не только простые команды, но и сложные. Представьте: вы можете одновременно уменьшить громкость уведомлений, поставить другую мелодию звонка, включить энергосберегающий режим и открыть нужный сайт. Всё это одной командой, при этом ещё и остановив воспроизведение музыки.

Вы также можете управлять фонариком, перезагружать телефон, и использовать камеру с разными режимами и таймерами. Google обещает, что многие простые функции Google Ассистента, которые дублировались в Gemini, будут удалены. Вместе с тем, новые функции поддерживаются только на английском языке.

Новые возможности Gemini уже доступны на некоторых Android-устройствах, и Google обещает, что вскоре они появятся у всех. Пока неизвестно, будет ли поддержка других языков, например, русского.

Gemini помогает учиться, планировать дела, писать письма и многое другое. Он создан для генерации уникального контента и позволяет использовать мощь искусственного интеллекта Google прямо на телефоне. С его помощью можно получать информацию, задавая вопросы текстом, голосом, или даже показывая Gemini картинку или фотографию.

Источник — google