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Интернет и ПО

Gemini становится все умнее, вытесняя Google Ассистента

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.11.2024
5 Просмотров 0
Gemini становится все умнее, вытесняя Google Ассистента

Приложение Gemini на Android стало ещё круче! Теперь можно управлять своим телефоном намного эффективнее, чем раньше. Оно постепенно заменяет Google Ассистент, и его возможности расширились. Например, с помощью новых функций возможно устанавливать будильники, запускать приложения, управлять музыкой и видео. Всё это делается с помощью голосовых или текстовых команд.

Gemini понимает не только простые команды, но и сложные. Представьте: вы можете одновременно уменьшить громкость уведомлений, поставить другую мелодию звонка, включить энергосберегающий режим и открыть нужный сайт. Всё это одной командой, при этом ещё и остановив воспроизведение музыки.

Вы также можете управлять фонариком, перезагружать телефон, и использовать камеру с разными режимами и таймерами. Google обещает, что многие простые функции Google Ассистента, которые дублировались в Gemini, будут удалены. Вместе с тем, новые функции поддерживаются только на английском языке.

Новые возможности Gemini уже доступны на некоторых Android-устройствах, и Google обещает, что вскоре они появятся у всех. Пока неизвестно, будет ли поддержка других языков, например, русского.

Gemini помогает учиться, планировать дела, писать письма и многое другое. Он создан для генерации уникального контента и позволяет использовать мощь искусственного интеллекта Google прямо на телефоне. С его помощью можно получать информацию, задавая вопросы текстом, голосом, или даже показывая Gemini картинку или фотографию.

Источник — google

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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