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iPhone 17 Pro, возможно, выйдет в трех новых необычных цветах

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.10.2024
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iPhone 17 Pro, возможно, выйдет в трех новых необычных цветах

Apple рассматривает введение нескольких новых и ярких цветов для своих моделей iPhone 17 Pro, что является существенным изменением традиционной палитры. Инсайдер Маджин Бу поделился информацией о потенциальных цветах iPhone 17 Pro: Титановый Бирюзовый, Титановый Зеленый и Темно-Титановый Зеленый. Среди них Бирюзовый Титан выглядит наиболее вероятным кандидатом, учитывая, что текущие модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus уже имеют цвет, близкий к бирюзовому.

Этот слух вызывает особый интерес, так как Pro-версии iPhone обычно представлены в более консервативных тонах, таких как черный, белый, золотой и серый. Возможное изменение цветовой стратегии со стороны Apple вызывает вопросы о том, будет ли компания следовать этому направлению.

Не только в плане цвета, но и в других аспектах Apple намерена внести значительные изменения в серию iPhone 17. Слухи указывают на возможное обновление кнопок в iPhone 16 Pro, включая новую кнопку, которая может заменить текущие кнопки действия и регулировки громкости.

Что касается фотовозможностей, iPhone 17 Pro Max может стать первым в линейке, оснащённым тремя 48-мегапиксельными камерами. Также предполагается, что серия iPhone 17 включит новую модель под названием «Air» или «Slim», которая, в отличие от не-Pro версий, получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.

После умеренного спроса на устройства серии iPhone 16, вопрос о том, сможет ли новая серия iPhone 17 предложить что-то действительно привлекательное и заинтересовать покупателей, остается открытым.

В плане производительности ожидается, что Apple сосредоточится на улучшении возможностей искусственного интеллекта и оснастит устройства чипсетом, способным справляться с повышенными нагрузками. Предполагается, что новые модели будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, что будет ключевым фактором для расширенных функций ИИ. Кроме увеличения объёма ОЗУ и усиленного чипсета, ожидается, что iPhone 17 получит продвинутую систему охлаждения для устойчивой производительности даже при интенсивном использовании.

Источник — majinbuofficial.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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