GTA 6: большая утечка информации от тестировщика

Поклонники Grand Theft Auto с нетерпением ждут выхода GTA 6, и свежая порция информации, появившаяся в сети, подогрела интерес к игре до предела! Пользователь Reddit, представившийся бывшим тестировщиком GTA 6, поделился множеством интересных подробностей о грядущей новинке от Rockstar Games. Давайте разберем эту информацию по полочкам, чтобы вы могли составить представление о том, что нас ждет!

Транспорт в GTA 6: реалистичность и глубокая настройка

Управление автомобилем. Ощущения от вождения стали более сбалансированными. Управление не такое «плавающее», как в GTA 5, но и не стремится к полной реалистичности. Вы почувствуете вес автомобиля, и его поведение будет меняться в зависимости от дорожного покрытия и погодных условий. Особенно заметно это будет на грязных дорогах во время дождя.

Модификация автомобилей. Система кастомизации автомобилей значительно расширена. Тюнинг подвески будет напрямую влиять на управляемость машины. Разработчики стремились к тому, чтобы каждое изменение ощущалось на дороге.

Угон элитных автомобилей. Угнать дорогой автомобиль станет сложнее. Некоторые модели будут оснащены противоугонными системами, которые нужно будет взламывать специальными инструментами или вручную. Разработчики называют это «системой угона автомобилей класса люкс».

Глушители GPS. Появятся устройства, которые смогут блокировать сигналы GPS, используемые полицией для отслеживания угнанных автомобилей.

Расход топлива и износ. В GTA 6 появится реальная система расхода топлива. Бак достаточно вместительный, но если не следить за уровнем топлива, можно остаться на обочине. Кроме того, у автомобилей будет износ. Если не проводить регулярный ремонт, качество вождения будет ухудшаться.

Уличные гонки и мини-игры. В игру вернутся полноценные системы для уличных гонок, встреч любителей тюнинга и мини-игры с прыжками, как в GTA: San Andreas.

Реакция NPC и система предметов: больше реализма и погружения

Реакция NPC. Персонажи в игре будут реагировать на ваши действия более реалистично. Если вы ударите NPC, он может начать кричать, умолять о пощаде или даже спрашивать, за что вы это сделали. В игру добавлено множество диалоговых линий. Физическая реакция трупов также будет более правдоподобной.

Система повреждений персонажа. У главного героя появится полноценная система повреждений. Пулевое ранение в ногу повлияет на скорость бега, а ранение в руку затруднит вождение автомобиля.

Медикаменты. Аптечки и средства первой помощи станут важными предметами. Восстанавливать здоровье можно будет не только закусками. Падения с высоты и травмы в автокатастрофах будут накапливаться и влиять на состояние персонажа. По слухам, в игре появится система долгосрочной инвалидности.

Система предметов. Система инвентаря будет похожа на Red Dead Redemption 2. Ношение различного снаряжения (рюкзаки, военные сумки, куртки с карманами) повлияет на вашу грузоподъемность и количество оружия, которое вы сможете носить с собой. Перед выполнением заданий нужно будет тщательно планировать, какое оружие брать с собой.

Сюжет GTA 6: медленное развитие и личная драма

Сюжет не будет начинаться так же взрывоопасно, как в предыдущих частях. Развитие истории будет более постепенным. По мере прохождения, мир главного героя начнет рушиться. Общий тон игры будет ближе к GTA 4, с акцентом на личные переживания и реализм.

Полицейская система: интеллект и внимание к деталям

Остановка на дороге. Если вас остановила полиция, вы сможете заранее спрятать запрещенные предметы в перчаточном ящике или под сиденьем. В зависимости от вашего поведения (куда вы смотрите, как быстро двигаетесь), полиция может решить обыскать машину или отпустить вас.

Улучшенный ИИ полиции. Искусственный интеллект полицейских был значительно улучшен. Они смогут проверить вас на алкоголь и наркотики. За хаотичное вождение вас могут остановить и попросить пройти тест. Если вы провалите тест, вас арестуют.

Система камер видеонаблюдения. Камеры смогут распознавать лица. Если у вас есть судимость в определенном районе, полиция усилит патрулирование. Также если вы не спрячетесь или не переоденетесь, владелец магазина может вызвать полицию или отказаться вас обслуживать. Если шум становится слишком громким, некоторые магазины просто закроются.

Система убийств: Совершение убийств станет более сложным и реалистичным. Вы сможете спрятать тело в багажнике, мусорном баке или даже вырыть яму и закопать его. Если все сделать правильно, полиция может долго не заметить пропажу человека. Если вы будете действовать незаметно, то сможете стать серийным убийцей, особенно если вашей целью станут бездомные.

Мир GTA 6: разнообразие занятий и реалистичность

Развлечения. Мир игры будет наполнен разнообразными занятиями. Вернутся гольф и боулинг, появятся настольный теннис, большой теннис и крэпс. Можно будет делать ставки на скачках или автогонках. В городе будут как крупные казино, так и небольшие игорные дома с игровыми автоматами и карточными столами.

Мероприятия. В городе постоянно будут происходить различные мероприятия, такие как пляжные вечеринки, дни рождения и музыкальные фестивали под открытым небом. Поведение NPC в выходные дни будет сильно отличаться от будней: клубы будут переполнены, а улицы – пьяными людьми.

Спортзал. Вернется возможность посещать спортзал, где можно будет тренировать силу, выносливость, стрельбу, вождение и летные навыки. Результаты тренировок будут напрямую влиять на игровой процесс.

Рыбалка и охота. Системы рыбалки и охоты будут очень детализированы. В игре появится множество удочек, наживок и подводных ружей. Виды и редкость добычи будут различаться. Добычу можно будет продать обычным покупателям или на черном рынке.

Задания. Ограбление домов или NPC может принести вам предметы или драгоценности, которые можно обменять на деньги в ломбарде или на черном рынке. Вы сможете выполнять небольшие задания на «платформе такси» (аналогично Uber), а также вернутся задания такси и автобусов, но с большей детализацией.

Важно помнить

Эта информация основана на утечке, и к ней следует относиться с осторожностью. Некоторые детали могут измениться к моменту выхода игры. Тем не менее, утечка дает нам представление о том, какой масштабной и проработанной будет GTA 6.

Ожидания от GTA 6 невероятно высоки, и, судя по этой информации, Rockstar Games делает все возможное, чтобы оправдать их. Будем ждать официальных новостей и готовиться к погружению в новый, захватывающий мир!