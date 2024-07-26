Vivo X200 обещает стать первым камерофоном на рынке

Компания vivo сделала заявление о внедрении нового датчика изображения Blueprint в свои будущие флагманские смартфоны серии X200. Данный датчик, разработанный одноименной компанией, представляет первое в своем роде устройство в индустрии, поддерживающее технологию True-TCG HDR для улучшенного HDR-просмотра и видеоэффектов, благодаря использованию технологии VCS 3.0 и 22-нм производственного процесса.

Помимо этого, vivo сообщила о новом поколении алгоритмической матрицы, которая значительно усовершенствует телефотографию, вводя более 1 миллиарда параметров для создания самой масштабной визуальной модели в мире мобильной фотографии. Это обещает обеспечить четкость и детализацию изображений.

В следующем году ожидается выход нового поколения чипа Blueprint Imaging, который будет способствовать улучшению качества съемки при слабом освещении и портретной фотографии в ночное время, благодаря усовершенствованным алгоритмам нового поколения AI.

Кроме того, vivo сообщила, что специальный режим камеры, который впервые появился на модели X100 Ultra, будет расширен и внедрен в серии X100, X100 Pro и X90, что позволит пользователям этих устройств пользоваться расширенными возможностями фотографии.

Источник — mydrivers.com