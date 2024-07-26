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Vivo X200 обещает стать первым камерофоном на рынке

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.07.2024
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Vivo X200 обещает стать первым камерофоном на рынке

Компания vivo сделала заявление о внедрении нового датчика изображения Blueprint в свои будущие флагманские смартфоны серии X200. Данный датчик, разработанный одноименной компанией, представляет первое в своем роде устройство в индустрии, поддерживающее технологию True-TCG HDR для улучшенного HDR-просмотра и видеоэффектов, благодаря использованию технологии VCS 3.0 и 22-нм производственного процесса.

Помимо этого, vivo сообщила о новом поколении алгоритмической матрицы, которая значительно усовершенствует телефотографию, вводя более 1 миллиарда параметров для создания самой масштабной визуальной модели в мире мобильной фотографии. Это обещает обеспечить четкость и детализацию изображений.

В следующем году ожидается выход нового поколения чипа Blueprint Imaging, который будет способствовать улучшению качества съемки при слабом освещении и портретной фотографии в ночное время, благодаря усовершенствованным алгоритмам нового поколения AI.

Кроме того, vivo сообщила, что специальный режим камеры, который впервые появился на модели X100 Ultra, будет расширен и внедрен в серии X100, X100 Pro и X90, что позволит пользователям этих устройств пользоваться расширенными возможностями фотографии.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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