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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Apple выбыла из топ-5 по продажам смартфонов в Китае

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.07.2024
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Apple выбыла из топ-5 по продажам смартфонов в Китае

Последние отчёты исследовательской компании Canalys свидетельствуют о том, что Apple теряет свои позиции на китайском рынке смартфонов. Впервые за многие годы американский технологический гигант опустился ниже пятого места в рейтинге поставщиков в этом регионе. По итогам второго квартала, Apple занимает шестое место, уступая лидерство местным брендам вроде Huawei, Oppo, Vivo.

Несмотря на промоушен и скидки на iPhone в Китае, рыночная доля Apple снизилась с 16% до 14%, а годовые поставки упали на 6,7%. Это может быть обусловлено нарастающей конкуренцией и отсутствием значительных инноваций в дизайне устройств.

Huawei, например, укрепила свои позиции на рынке благодаря процессорам Kirin, которые начинают догонять чипы серии A от Apple. Общие поставки смартфонов в Китае выросли на 10% до 70 миллионов единиц. Vivo лидирует с 13,1 миллионами проданных устройств, за ней следует Oppo с 11,3 миллионами. Honor и Huawei занимают третье и четвёртое места соответственно, а Xiaomi с 10 миллионами единиц замыкает пятёрку лидеров.

Apple, несмотря на активные маркетинговые усилия, осталась за пределами топ-5, собрав 9,7 миллиона продаж iPhone. Сильная конкуренция со стороны производителей Android-устройств создает дополнительное давление на американскую компанию.

В будущем Apple может столкнуться с ещё большими трудностями для возвращения в лидеры из-за роста китайских брендов. Технологии искусственного интеллекта от Apple, которые в первую очередь будут работать на американском английском языке, могут оказаться ограниченно востребованными в Китае до тех пор, пока не будет реализована поддержка местных языков.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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