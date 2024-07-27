Apple выбыла из топ-5 по продажам смартфонов в Китае

Последние отчёты исследовательской компании Canalys свидетельствуют о том, что Apple теряет свои позиции на китайском рынке смартфонов. Впервые за многие годы американский технологический гигант опустился ниже пятого места в рейтинге поставщиков в этом регионе. По итогам второго квартала, Apple занимает шестое место, уступая лидерство местным брендам вроде Huawei, Oppo, Vivo.

Несмотря на промоушен и скидки на iPhone в Китае, рыночная доля Apple снизилась с 16% до 14%, а годовые поставки упали на 6,7%. Это может быть обусловлено нарастающей конкуренцией и отсутствием значительных инноваций в дизайне устройств.

Huawei, например, укрепила свои позиции на рынке благодаря процессорам Kirin, которые начинают догонять чипы серии A от Apple. Общие поставки смартфонов в Китае выросли на 10% до 70 миллионов единиц. Vivo лидирует с 13,1 миллионами проданных устройств, за ней следует Oppo с 11,3 миллионами. Honor и Huawei занимают третье и четвёртое места соответственно, а Xiaomi с 10 миллионами единиц замыкает пятёрку лидеров.

Apple, несмотря на активные маркетинговые усилия, осталась за пределами топ-5, собрав 9,7 миллиона продаж iPhone. Сильная конкуренция со стороны производителей Android-устройств создает дополнительное давление на американскую компанию.

В будущем Apple может столкнуться с ещё большими трудностями для возвращения в лидеры из-за роста китайских брендов. Технологии искусственного интеллекта от Apple, которые в первую очередь будут работать на американском английском языке, могут оказаться ограниченно востребованными в Китае до тех пор, пока не будет реализована поддержка местных языков.