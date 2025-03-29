MediaTek меняет название своего следующего чипа

Qualcomm и MediaTek, два гиганта индустрии, готовят к выпуску свои новые чипсеты для смартфонов среднего класса. И, похоже, обе компании решили пойти на хитрость, изменив названия своих будущих процессоров.

Недавно стало известно, что Qualcomm вместо ожидаемого Snapdragon 8s Elite выпустит чип под названием Snapdragon 8s Gen 4. MediaTek, по всей видимости, решила не отставать и тоже внесла коррективы в название своего нового продукта.

По информации от известного инсайдера Digital Chat Station, чип MediaTek, который ранее появлялся под кодовым названием Dimensity 9350, выйдет на рынок как Dimensity 9400e.

Зачем менять название?

Эксперты предполагают, что смена названия – это продуманный маркетинговый ход. Таким образом, MediaTek хочет подчеркнуть преемственность между Dimensity 9400e и своим флагманским чипом, а не ассоциировать его с предыдущей серией 9300. Несмотря на новое название, Dimensity 9400e, скорее всего, будет базироваться на архитектуре Dimensity 9300.

Что известно о Dimensity 9400e?

Инсайдер утверждает, что Dimensity 9400e создан на основе Dimensity 9300, но получил значительные улучшения. Это позволяет рассматривать его как «Dimensity 9300++». Важно отметить, что существует отдельный чип Dimensity 9300+, который является улучшенной версией 9300. Таким образом, Dimensity 9400e обещает еще более высокую производительность, чем 9300+.

Вероятно, что Dimensity 9400e сохранит ту же конфигурацию ядер, что и серия 9300: одно супер-ядро Cortex-X4, три дополнительных ядра Cortex-X4 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720. Ключевым отличием могут стать повышенные тактовые частоты, что обеспечит заметный прирост производительности.

Первый смартфон на Dimensity 9400e?

Ранее Digital Chat Station сообщал, что компания OnePlus работает над смартфоном на базе этого чипсета. По предварительным данным, он получит название Ace 5V и будет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч и плоским дисплеем с разрешением 1.5K.

Когда ждать Dimensity 9400e?

Официальная дата анонса пока не объявлена. Однако, учитывая скорый выход Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, можно предположить, что MediaTek также не заставит себя долго ждать. Битва за лидерство в сегменте чипсетов среднего класса обещает быть захватывающей!