Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » iPhone SE 4 может быть мощнее, чем iPhone 15 и 15 Plus
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iPhone SE 4 может быть мощнее, чем iPhone 15 и 15 Plus

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.08.2024
3 Просмотра 0
iPhone SE 4 может быть мощнее, чем iPhone 15 и 15 Plus

Новая модель iPhone SE 4, которая ожидается в следующем году, вероятно, будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с 4 ГБ в модели 2022 года. Это изменение, скорее всего, обусловлено требованиями к аппаратному обеспечению для поддержки функций Apple Intelligence.

На данный момент только iPhone 15 Pro могут использовать возможности искусственного интеллекта от Apple, которые были введены в обновлении iOS 18.1 и требуют как минимум 8 ГБ оперативной памяти их работы. Модели iPhone 15 и 15 Plus, имеющие 6 ГБ оперативной памяти, не поддерживают эти функции.

Как сообщает известный журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple планирует выпустить четвертое поколение iPhone SE в начале 2025 года, вскоре после представления смартфонов серии iPhone 16 в сентябре. Гурман предполагает, что новая модель SE «несомненно получит поддержку Apple Intelligence».

Это может привести к интересной ситуации на рынке: если Apple не прекратит продажи iPhone 15 в этом году, iPhone SE 4-го поколения, стоимостью менее 500 долларов, будет поддерживать передовые функции искусственного интеллекта, в то время как более старшие модели iPhone 15 не смогут этого делать.

Согласно слухам, iPhone SE нового поколения получит дизайн, схожий с iPhone 14, систему распознавания лиц Face ID вместо Touch ID, порт USB-C, специальную кнопку действия, собственный 5G модем от Apple, а также полноэкранный дисплей без кнопки «Домой». Ожидается, что размер экрана увеличится с 4,7 до 6,06 дюймов и впервые будет использоваться OLED-технология.

Производство нового устройства, по предварительным данным, стартует в октябре текущего года, и он может поступить в продажу до китайского Лунного Нового года в январе 2025 года. Тем не менее, предыдущие модели iPhone SE традиционно анонсировались в марте, поэтому не исключено, что и новая модель может быть представлена в марте 2025 года.

Источник — bloomberg.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.