iPhone SE 4 может быть мощнее, чем iPhone 15 и 15 Plus

Новая модель iPhone SE 4, которая ожидается в следующем году, вероятно, будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с 4 ГБ в модели 2022 года. Это изменение, скорее всего, обусловлено требованиями к аппаратному обеспечению для поддержки функций Apple Intelligence.

На данный момент только iPhone 15 Pro могут использовать возможности искусственного интеллекта от Apple, которые были введены в обновлении iOS 18.1 и требуют как минимум 8 ГБ оперативной памяти их работы. Модели iPhone 15 и 15 Plus, имеющие 6 ГБ оперативной памяти, не поддерживают эти функции.

Как сообщает известный журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple планирует выпустить четвертое поколение iPhone SE в начале 2025 года, вскоре после представления смартфонов серии iPhone 16 в сентябре. Гурман предполагает, что новая модель SE «несомненно получит поддержку Apple Intelligence».

Это может привести к интересной ситуации на рынке: если Apple не прекратит продажи iPhone 15 в этом году, iPhone SE 4-го поколения, стоимостью менее 500 долларов, будет поддерживать передовые функции искусственного интеллекта, в то время как более старшие модели iPhone 15 не смогут этого делать.

Согласно слухам, iPhone SE нового поколения получит дизайн, схожий с iPhone 14, систему распознавания лиц Face ID вместо Touch ID, порт USB-C, специальную кнопку действия, собственный 5G модем от Apple, а также полноэкранный дисплей без кнопки «Домой». Ожидается, что размер экрана увеличится с 4,7 до 6,06 дюймов и впервые будет использоваться OLED-технология.

Производство нового устройства, по предварительным данным, стартует в октябре текущего года, и он может поступить в продажу до китайского Лунного Нового года в январе 2025 года. Тем не менее, предыдущие модели iPhone SE традиционно анонсировались в марте, поэтому не исключено, что и новая модель может быть представлена в марте 2025 года.

Источник — bloomberg.com