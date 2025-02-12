MacBook Air M4 выйдет раньше, чем предполагалось

Ранее ходили слухи, что Apple может представить новые M4 MacBook Air в марте-апреле 2025 года, но последние данные указывают на более ранний выход.

Вместе с тем, согласно информации MacRumors, некий инсайдер поделился в X (ранее Twitter) идентификаторами, которые Apple будет использовать для новых MacBook Air. Эти идентификаторы говорят о том, что Apple обновит как 13-дюймовую, так и 15-дюймовую модели MacBook Air, и они будут оснащены чипом «T8132». Этот идентификатор соответствует чипу Apple M4, который уже используется в моделях MacBook Pro и iPad Pro. Это означает, что грядущие 13- и 15-дюймовые MacBook Air получат процессор Apple Silicon M4.

Стоит отметить, что эта информация появилась вскоре после заявления Марка Гурмана из Bloomberg о том, что запасы текущих MacBook Air в розничных магазинах сокращаются. Это может говорить о том, что компания готовится к обновлению ассортимента новыми устройствами в ближайшее время. Интересно, что Apple также случайно засветила файлы, связанные с не выпущенными моделями MacBook Air, в обновлении macOS 15.2 в декабре прошлого года. Эти файлы относятся к моделям «Mac16,12» и «Mac16,13» и содержат упоминания о вариантах с M4 для 13- и 15-дюймовых MacBook Air. Все эти признаки указывают на то, что запуск MacBook Air на базе M4 неизбежен.

Что известно о MacBook Air M4

По имеющимся данным, Apple не планирует вносить серьезные изменения в дизайн моделей MacBook Air. Это означает, что MacBook Air с M4 будут выглядеть практически так же, как и модели с M3. Очевидно, что новые ноутбуки получат улучшенную производительность по сравнению с M3. Также ожидается поддержка функций искусственного интеллекта от Apple.

TechRadar сообщает, что Apple может увеличить пропускную способность памяти, что позволит подключать два внешних дисплея, не закрывая крышку ноутбука. Вероятнее всего, ноутбук появится зимой 2025 года, раньше, чем новые iPhone SE 4, iPad 11 и iPad Air.