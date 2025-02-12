Как будет устроена конфиденциальность камер в Android XR

С развитием технологий смешанной реальности (XR), пользователи все больше внимания уделяют защите своей конфиденциальности и хотят получать максимум от функциональности устройств. В связи с этим, Google разработала систему Android XR, где разрешения камеры работают практически так же, как и на ваших смартфонах.

Контроль в ваших руках

В Android XR, прежде чем какое-либо приложение сможет использовать камеру вашего устройства, оно обязательно должно получить ваше явное разрешение. Это очень похоже на то, как вы управляете разрешениями для передней и задней камер на своем телефоне.

Вы сами решаете, дать ли приложению доступ к «основному миру в направлении камеры» (как если бы это была задняя камера) или к «основному потоку камеры селфи» (как фронтальная камера). Google подчеркивает, что именно вы контролируете доступ к камере, чтобы обеспечить защиту вашей конфиденциальности.

Камера – это не только фото

Разрешения камеры в Android XR позволяют не просто делать фотографии. Они открывают двери для множества интересных функций. Например, разработчики могут запросить доступ к «Пониманию сцены», которое включает в себя:

Оценку освещения;

Проецирование изображений на поверхности;

Обнаружение объектов в окружающей среде;

Отслеживание плоскостей и объектов;

Обработку глубины для создания эффекта окклюзии (когда один объект закрывает другой);

Постоянные «якоря» для привязки виртуальных объектов к реальному миру.

Все эти функции делают игры и приложения смешанной реальности намного более захватывающими и реалистичными.

Отслеживание рук – еще больше возможностей

Android XR предоставляет базовые функции отслеживания рук, такие как распознавание жестов сжатия, указания, прицеливания и захвата. Разработчики могут пойти дальше и запросить доступ к расширенным функциям отслеживания. Это позволяет определять положение суставов рук, угловую и линейную скорость движения, а также создавать 3D-модель рук пользователя. В результате, взаимодействие с виртуальным миром становится еще более естественным и увлекательным.

Защита личных данных – прежде всего

Для приложений, которым нужна фронтальная камера (например, для создания виртуальных аватаров, отслеживания взгляда и мимики), Android XR предоставляет разработчикам только «Виртуальный видеопоток аватара». Это значит, что ваши реальные выражения лица не будут передаваться, что обеспечивает конфиденциальность при использовании этих функций.

Доверие и контроль

Как и в случае с любым Android-приложением, в Android XR важны доверие между пользователями и разработчиками. Вы должны быть уверены, что разработчик не будет злоупотреблять данными, полученными с камеры. Google заверяет, что вы всегда можете проверить, использует ли приложение камеру без вашего разрешения, через настройки разрешений и конфиденциальности.

Новые горизонты для разработчиков

В отличие от некоторых существующих XR-устройств, Android XR изначально поддерживает API PassThrough, который позволяет разработчикам получать доступ к данным с камеры. Это открывает новые возможности для создания инновационных приложений. Например, вы сможете преобразить свой дом с помощью голографических проекций или сканировать реальные объекты и добавлять их в виртуальную комнату.

Очки дополненной реальности – будущее уже здесь

Хотя все XR-устройства, такие как Project Moohan от Samsung, получат выгоду от этих функций, именно очки дополненной реальности (AR) особенно нуждаются в доступе к камере. Поскольку вы можете носить AR-очки целый день и в самых разных местах, анализ окружающей среды становится одной из ключевых функций. Такие приложения, как Google Maps и Google Translate, требуют доступа к камере для своей работы. Android XR позволяет сторонним приложениям обмениваться видеопотоками пользователей, что делает взаимодействие с AR-очками еще более полезным и интересным.

В итоге, система управления разрешениями камеры в Android XR обеспечит баланс между защитой конфиденциальности пользователей и предоставлением разработчикам мощных инструментов для создания захватывающих приложений смешанной реальности. Вы сами решаете, каким приложениям разрешить доступ к данным с камеры, а разработчики, в свою очередь, могут использовать эти разрешения для создания более богатого и интересного опыта.