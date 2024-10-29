Mac mini M4 получил обновленный дизайн и варианты чипов

Apple продолжает неделю анонсов. Сегодня компания представила новый Mac mini с чипами M4 и M4 Pro. Этот компактный компьютер представляет собой значительное обновление предыдущей версии. Прежде всего, стоит отметить его новый, невероятно компактный дизайн, вдохновлённый Mac Studio. При этом, он занимает значительно меньше места на рабочем столе — всего 12,7 см в ширину и высоту. Несмотря на уменьшенные размеры, он стал немного выше (5 см). Весит всего 670-730 граммов в зависимости от модели.

Интерфейсы Mac mini M4

На передней панели Mac mini расположены два порта USB-C и разъем для наушников. На задней — три порта Thunderbolt (Thunderbolt 4 для M4, Thunderbolt 5 для M4 Pro), порт HDMI, порт Gigabit Ethernet (10 Гбит/с) и разъем питания.

Беспроводное подключение обеспечивается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Характеристики

Кроме того, пользователям доступны два варианта устройства: базовый чип M4 и более мощный M4 Pro. M4 Pro предлагается в двух конфигурациях: 12-ядерный ЦП и 16-ядерный графический процессор в базовой комплектации и 14-ядерный ЦП с 20-ядерным графическим процессором в топовой версии (доплата 200 долларов). В тоже время, стандартный M4 имеет 10 ядер ЦП и 10 ядер графического процессора.

Кроме того, новый Mac mini может быть оснащен до 64 ГБ оперативной памяти. Память хранения может достигать 8 ТБ встроенной памяти в топовой конфигурации M4 Pro. Он поставляется с предустановленной операционной системой macOS Sequoia и поддерживает технологию Apple Intelligence.

Цена и доступность

Базовая версия Mac mini с M4, 16 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища стоит 599 долларов. Также доступны модификации с 512 ГБ хранилища (799 долларов) и 24/512 ГБ (999 долларов). Цена на M4 Pro Mac mini начинается от 1399 долларов (24 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища) . Предварительные заказы уже открыты, а продажи начнутся 8 ноября.

Источник — apple