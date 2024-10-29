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Информацию о новом Mac mini M4 слили на Amazon до официального анонса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.10.2024
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Информацию о новом Mac mini M4 слили на Amazon до официального анонса

На Amazon случайно опубликовали информацию о новом Mac mini с чипом M4. Что приоткрыло завесу тайны Apple. Хотя листинг был быстро удален, некоторые издания успели сохранить ключевые детали устройств. В частности, изображения демонстрируют компактный серебристый дизайн Mac mini. Он напоминает уменьшенную версию Mac Studio, но по размерам сравнимый с Apple TV. На передней панели видны два порта USB-C, предположительно с поддержкой Thunderbolt 4. Также, возможно, появится разъем для наушников.

Более того, утекшие характеристики указывают на использование в Mac mini нового чипсета M4 или M4 Pro, с максимальной конфигурацией до 14 ядер ЦП и 20 ядер GPU. Кроме того, новый Mac mini может похвастаться увеличенным объемом оперативной памяти — до 64 ГБ. Емкость хранилища составит до 8 ТБ. Это значительное улучшение по сравнению с текущими моделями Mac mini с чипом M2, последний раз обновленными в январе 2023 года. Такое увеличение производительности, согласно прогнозам Марка Гурмана из Bloomberg, может поднять производительность обработки данных Apple Intelligence с 15,8 TOPS до 38 TOPS.

Несмотря на преждевременную утечку, все еще ожидается официальный анонс Mac mini M4 с подробной информацией о ценах и полной спецификации в ближайшее время. Таким образом, Amazon, невольно, подготовил почву для будущего релиза Apple, предоставив общественности предварительный обзор нового компактного и мощного компьютера.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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