Google Pixel 9a будет иметь большую батарею и новую камеру

Google увеличит емкость аккумулятора Pixel 9a до 5000 мАч. Стоит отметить, что предшественник имеет аккумулятор меньше примерно на 11%. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом. Обычно аккумуляторы телефонов увеличиваются всего на 3-4%, и почти всегда они увеличиваются менее чем на 5%. Так что видеть такую ​​большую разницу приятно, но немного неожиданно.

У Google Pixel 8a уже было довольно хорошее время автономной работы. Теперь, с батареей, которая на 11% больше, мы ожидаем еще лучшего времени работы без подзарядки.

Камеры Pixel 9a

Как стало известно на прошлой неделе, Pixel 9a также будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой. Он откажется от 64-мегапиксельной, которая сейчас установлена ​​на Pixel 8a. Мы считаем, что это будет та же основная камера, что и у Pixel 9 Pro Fold. Она будет пропускать больше света благодаря более широкой диафрагме f/1.7.

Однако Google оставит тот же 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Pixel 9a не получит телеобъектив, как это недавно сделали некоторые другие телефоны с двумя камерами.

Дата выхода

Также сейчас известно, что Pixel 9a должен выйти гораздо раньше, чем Pixel a-серии в прошлом. Ожидается, что это произойдет в середине марта, что примерно на два месяца раньше, чем были запущены Pixel 8a и даже Pixel 7a.

Источник — androidheadlines