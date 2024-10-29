Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Call of Duty: Black Ops 6 обошла Counter-Strike 2 в чарте Steam
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Call of Duty: Black Ops 6 обошла Counter-Strike 2 в чарте Steam

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.10.2024
5 Просмотров 0
Call of Duty Black Ops 6 обошла Counter-Strike 2 в чарте Steam

Call of Duty: Black Ops 6, вышедшая 25 октября 2024 года, вызвала неоднозначную реакцию среди игроков. Несмотря на положительные отзывы критиков о сюжетной кампании, многие пользователи Steam выразили недовольство техническими проблемами, включая долгий и сложный процесс установки, недостаточную оптимизацию, сбои в подключении к серверам и необходимость постоянного интернет-соединения даже для одиночной игры.

В результате, игра получила на платформе Steam «смешанные» отзывы, при этом около 36% из них оказались отрицательными. Тем не менее, положительные оценки преобладают, игроки высоко оценили сюжетную кампанию, режим «Зомби» и новые механики движения. Более того, игра заняла первое место в чарте Steam и обойдя Counter-Strike 2.

Этот успех превосходит показатели прошлогодней Call of Duty, количество одновременных игроков превысило 306 тысяч. Запуск Black Ops 6 на ПК в Steam оказался успешнее, чем запуск Modern Warfare II. Критики отметили сильную сюжетную кампанию, похвалив её разнообразие, впечатляющий темп и динамичный игровой процесс. IGN, например, присвоил игре 90 баллов из 100 на Metacritic. Однако, технические сложности, особенно в мультиплеере, такие как проблемы с производительностью, частые вылеты и неудобный лаунчер, остаются существенным недостатком.

Некоторые пользователи даже не смогли запустить игру из-за постоянных вылетов на этапе загрузки. Требующееся постоянное подключение к интернету, даже для одиночной игры, также вызвало негативную реакцию игроков.

В целом, Call of Duty: Black Ops 6 представляет собой неоднозначный продукт: с одной стороны, успешный запуск и положительные отзывы о кампании, с другой — значительные технические недоработки, вызвавшие негативные отзывы пользователей. Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.