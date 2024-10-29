Call of Duty: Black Ops 6 обошла Counter-Strike 2 в чарте Steam

Call of Duty: Black Ops 6, вышедшая 25 октября 2024 года, вызвала неоднозначную реакцию среди игроков. Несмотря на положительные отзывы критиков о сюжетной кампании, многие пользователи Steam выразили недовольство техническими проблемами, включая долгий и сложный процесс установки, недостаточную оптимизацию, сбои в подключении к серверам и необходимость постоянного интернет-соединения даже для одиночной игры.

В результате, игра получила на платформе Steam «смешанные» отзывы, при этом около 36% из них оказались отрицательными. Тем не менее, положительные оценки преобладают, игроки высоко оценили сюжетную кампанию, режим «Зомби» и новые механики движения. Более того, игра заняла первое место в чарте Steam и обойдя Counter-Strike 2.

Этот успех превосходит показатели прошлогодней Call of Duty, количество одновременных игроков превысило 306 тысяч. Запуск Black Ops 6 на ПК в Steam оказался успешнее, чем запуск Modern Warfare II. Критики отметили сильную сюжетную кампанию, похвалив её разнообразие, впечатляющий темп и динамичный игровой процесс. IGN, например, присвоил игре 90 баллов из 100 на Metacritic. Однако, технические сложности, особенно в мультиплеере, такие как проблемы с производительностью, частые вылеты и неудобный лаунчер, остаются существенным недостатком.

Некоторые пользователи даже не смогли запустить игру из-за постоянных вылетов на этапе загрузки. Требующееся постоянное подключение к интернету, даже для одиночной игры, также вызвало негативную реакцию игроков.

В целом, Call of Duty: Black Ops 6 представляет собой неоднозначный продукт: с одной стороны, успешный запуск и положительные отзывы о кампании, с другой — значительные технические недоработки, вызвавшие негативные отзывы пользователей. Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.