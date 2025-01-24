ТОП-12 Лучшие отпариватели для одежды и дома в 2024 году

Отпариватель для одежды — лучший помощник дома, если необходимо бережно и качественно разгладить ткань и предметы гардероба.

Идеальная одежда. Без единой складочки. Нет, не обязательно она должна быть только что купленной. Даже старые вещи могут отлично выглядеть. Для этого достаточно лишь иметь один из лучших отпаривателей. Давайте разберемся почему.

24.01.2025 Обновление В рейтинг лучших отпаривателей для одежды добавлены новые модели.

В современном мире, где внешний вид является важной составляющей впечатления о человеке, одежда играет важную роль в создании образа и передачи информации о статусе и индивидуальности. Однако, для сохранения внешнего вида одежды, необходима правильная техника ухода и стирки. Помимо лучших стиральных машин, отпаривание является так же важной задачей, которая помогает сохранять качество, форму и внешний вид одежды.

Сегодня на рынке представлено множество моделей домашних отпаривателей для одежды, которые обладают различными функциями и возможностями. Выбрать подходящее устройство может быть трудной задачей для каждого покупателя, поэтому мы и составили рейтинг лучших домашних отпаривателей, чтобы помочь вам с выбором. Мы рассмотрели критерии, такие как качество, надежность, удобство использования и дополнительные функции каждого устройства, чтобы сделать наш рейтинг максимально информативным.

Здесь мы собрали самые эффективные и доступные домашние отпариватели для одежды, которые с лёгкостью заменят даже лучшие утюги или лучшие парогенераторы. Наша цель — предоставить читателю максимально полную и достоверную информацию о каждой модели, включая ее достоинства и недостатки, чтобы вы смогли принять взвешенное решение.

Прочитайте этот рейтинг до конца, там вы найдете несколько простых советов, которые помогут сделать выбор.

1 Polaris PGS 2850VA Turbosteam Лучший отпариватель в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 2800 Вт

Максимальная подача пара: 90 г/мин

Вес: 9.7 кг Плюсы Качественно собран

Стильно выглядит

Удобно собирается и разбирается

Компактный

Терморукавица и насадка для чистки в комплекте

Быстрый нагрев Минусы Нужно постоянно держать кнопку

Вес

Эта модель от Polaris носит имя Turbosteam не просто так. В отличие от конкурентов, занявших позиции ниже, она выдает пар с мощностью до 90 г/мин. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть ежедневные потребности владельца, и весь ваш гардероб будет отглажен без проблем — этому дополнительно способствуют три режима на выбор, чтобы подстроиться под свойства конкретной ткани.

Для подготовки к работе аппарату достаточно 65 секунд, а довольно объемный бак на 2,5 л позволит не отвлекаться лишний раз на дозаправку. Доска фиксируется под любым углом, и вы быстро оцените удобство, которое предлагает Polaris в этой модели.

Прибавка к мощности вылилась в прибавку в весе — модель чуть-чуть не дотягивает до 10 кг. Но, учитывая режим использования, ощутимых неудобств это не причиняет. Если потребуется переместить прибор, задачу упростят маленькие колесики.

2 Tefal Pure Pop DT2026E1 Хорош и по форме, и по содержанию

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1300 Вт

Максимальная подача пара: 20 г/мин

Вес: 0,71 кг Плюсы Радует глаз

Качество материалов на пятерку

Достаточно мощный Минусы Походный вариант, не рассчитан на объемную работу

Мы разместили Tefal Pure Pop так высоко не из-за веселенькой расцветочки (и как вы могли такое подумать?) Точнее, не только из-за нее. Спору нет, выглядит аппарат привлекательно, и можно подобрать цветовое решение по своему вкусу. Но нас в первую очередь покорила его удобная конструкция и дорожный формат.

Большинство владельцев отмечает, что эта малышка как нельзя лучше подходит для того, чтобы на скорую руку освежить футболку перед выходом — а кто из нас не грешит откладыванием глажки на последний момент? В дороге Tefal Pure Pop тоже оказывается незаменимым помощником, который позволит не пользоваться сомнительным утюгом из отеля с риском испортить нежную ткань любимого сарафана.

Резервуара хватит на 3-4 небольших вещи, и это обосновано форматом. Мощности достаточно для стандартных задач. Несмотря на размер, даже плотные джинсы он отглаживает успешно.

Если вы нацелились на эту модель, стоит держать в голове, что она не рассчитана на чрезмерные нагрузки. Ее задача — быстро и качественно погладить вас перед выходом и скататься с хозяином в Турцию в чемодане.

3 Xiaomi Mijia Supercharged Garment Steamer ZYGTJ01KL Достойный представитель семейства Xiaomi

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 2200 Вт

Максимальная подача пара: 45 г/мин

Вес: 7.5 кг Плюсы Удобная сборка и использование

Выключается, если кончилась вода

Работа от сенсора Минусы Нет колесиков

Немного брызгает водой в самом начале глажки

Этот напольный отпариватель от Xiaomi будет хорошей альтернативой лидеру рейтинга. Его лаконичный белоснежный дизайн напоминает технику Apple, он заметно легче, чем Polaris, и, несмотря на меньшую мощность, имеет массу других неоспоримых преимуществ.

Устройство способно начать работу уже через 45 секунд после включения в розетку, а это очень важно, если вам уже пора выходить, и счет идет на секунды. Чтобы шел пар, достаточно взять утюжок в руку в определенном положении — ничего постоянно зажимать и напрягать мышцы не требуется. Конструкцией заботливо предусмотрены плечики и небольшая гладильная доска, регулируемая в диапазоне от 0 до 90 градусов и покрытая специальным быстросохнущим материалом.

По классике, устройство предлагает воспользоваться одним из трех режимов подачи пара, переключаемых кнопкой на рукоятке отпаривателя. Двухлитрового контейнера для воды с лихвой хватит, чтобы не отвлекаться от глажки 40 минут подряд. Это ли не мечта?

4 Kitfort КТ-9150 Бюджетная альтернатива

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1500 Вт

Максимальная подача пара: 25 г/мин

Вес: 1,5 кг Плюсы Компактный

Бюджетный

Длинный шнур

Качественное исполнение Минусы Плотные ткани берет не всегда

Нет термоперчатки в комплекте

Если вам надо гладить, но очень не хочется, то ручная модель Kitfort КТ-9150 упростит вам задачу самым безболезненным для кошелька образом. Этот заместитель утюга стоит меньше 3 тыс. рублей на момент написания нашей замечательной статьи, и большинство пользователей не скупятся на оды маленькому чуду от Kitfort.

Для своих габаритов он обладает отличными характеристиками мощности и справляется даже с капризными тканями. Вы остаетесь мобильными, несмотря на то, что привязаны к проводу, ведь он 2,5 метра длиной.

Да, этот отпариватель смотрится не так современно и стильно, как наш любимчик Tefal Pure Pop, зато способен взвалить на себя весь груз домашней глажки, имея резервуар объемом 300 мл — это достаточно много для ручного аппарата, и в 4 раза больше, чем у дорожной модели Tefal.

5 Polaris PGS 1570CA О сила, о мощь!

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 2000 Вт

Максимальная подача пара: 42 г/мин

Вес: 1,03 кг Плюсы Эргономичный

Самый мощный из ручных

Двухметровый провод

Быстро готов к работе Минусы Может быть тяжеловат для женщин

Не проходите мимо! Ведь эта ручная модель отпаривателя от Polaris точно вас удивит. В первую очередь, хотим отметить мощность прибора. Несмотря на формат, интенсивность подачи пара сравнима с напольными представителями рейтинга. Это отмечают все, кто когда-либо держал Polaris PGS 1570CA в руках. Он берет даже толстые ткани.

Также модель очень быстро нагревается, вам потребуется всего 25 секунд, чтобы приступить к глажке. Резервуар стандартно небольшой, 250 мл, но этого хватит примерно на 20 минут, и подливать воду после каждой рубашки не придется.

Кнопки управления очень эргономично расположены на устройстве, и можно включить бесперебойную подачу пара. Внутрь комфортно заливать воду — отверстие для дозаправки большое и расположено там, где надо. Как ни странно, далеко не каждая модель способна похвастаться таким простым удобством.

Пожалуй, этот ручной отпариватель будет лучшим выбором, если важна мощность. Единственное, с чем придется смириться — это с приличным весом, женская рука может устать минут за 20. Для мужчин же недостатков, можно сказать, нет.

6 Lofans GT-306LW Легкий помощник в дороге

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1200 Вт

Максимальная подача пара: 22 г/мин

Вес: 0,5 кг Плюсы Дешевый

Легкий

Достаточно мощный для своих целей

Хорошая сборка

Стильно смотрится Минусы Не разгладит сильные замятия

Редкие жалобы на «плевание» в начале работы

Нужно все время зажимать кнопку подачи пара

Lofans GT-306LW — весьма достойный отпариватель для своей скромной цены. Он без проблем отпарит большую часть гардероба, но из-за средней мощности больше подойдет для того, чтобы освежить вещь из шкафа или из чемодана. Это делает его бюджетной альтернативой Tefal Pure Pop DT2026E1. Он такой же компактный, и даже более легкий — всего полкилограмма.

Модель оценят поклонники лаконичности в дизайне — белоснежный корпус хорошо смотрится в любой квартире. Длинный провод дает необходимую маневренность при обработке вещей. Одной заправки хватит примерно на 5 футболок, и выполняет Lofans свою работу практически бесшумно.

Конструкция выполнена добротно — ничего не люфтит и не шатается, несмотря на относительно низкую цену, и аппарат смотрится дорого. Если бы отпала необходимость все время придерживать кнопку при работе, то модель можно было бы считать идеальной.

7 VLK Rimmini-8000 Хороший функционал в дешевой обертке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 2000 Вт

Максимальная подача пара: 45 г/мин

Вес: 4 кг Плюсы Много режимов

Отлично работает

Удобная конструкция

Хорошая комплектация Минусы Качество материалов

Коротковат провод

Основное преимущество этой модели — отличное выполнение своих функций при цене в 2,5 раза ниже, чем у лидера рейтинга. VLK Rimmini-8000 действительно мощный и разглаживает даже толстые ткани. У него целых пять режимов, чтобы максимально подстроиться под нюансы обработки того или иного материала.

Вся конструкция проста в сборке и продумана очень тщательно. Утюжок удобно держать в руке, включать и выключать. Доска расположена на комфортной высоте, сам прибор устойчивый, и предусмотрена ручка для переноски. В комплект к отпаривателю положили насадку для сбора пыли, щетку и термоварежку (которая, правда, может быть маловата для представителей мужского пола). И очень приятно, что работать вы будете в приятной тишине.

К недостаткам можно отнести небольшую длину сетевого шнура, но это не доставляет больших неудобств, поскольку плечики и доска идут вместе с аппаратом. Относительно низкая цена также дает о себе знать. Все-таки пластик этой модели не самого лучшего качества — на нем явно сэкономили, о чем косвенно говорит легкий вес устройства. От VLK Rimmini-8000 нет ощущения «добротности», и если оно для вас важно и вы готовы доплатить за него, то лучше присмотреться к моделям выше по списку.

8 Kitfort КТ-9129 Лучший вариант ручной конструкции

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1500 Вт

Максимальная подача пара: 30 г/мин

Вес: 1,85 кг Плюсы Небольшие размеры

Мощный

Два режима работы Минусы Небольшой резервуар для воды

Любопытно, как в этой модели Kitfort решил вопрос с хранением прибора. В нем предусмотрен специальный крючок, за который аппарат можно подвесить прямо в шкафу, и этим крючком Kitfort КТ-9129 попал нам прямо в сердечко. Да и не только нам — большинство покупателей считают это замечательной находкой.

Этот аппарат очень миловидный — этого не отнимешь, его яркие цвета поднимают настроение. Но он хорош не только внешне. Благодаря его мощному паровому потоку, даже самые капризные ткани станут безупречными. Ручной отпариватель Kitfort КТ-9129 поможет вам справиться с обременительными задачами легко и эффективно, и он станет неотъемлемым аксессуаром вашего домашнего арсенала.

Вы можете выбирать между режимом сухого утюжения и режимом пара в зависимости от ваших потребностей. С двумя уровнями нагрева, от 110 до 160 градусов, вам доступны все возможности для идеальной глажки и отпаривания. Удобная кнопка подачи пара на ручке помогает легко регулировать процесс, а резервуар для воды ёмкостью 330 мл позволяет довольно долго пользоваться устройством, не прерываясь.

При первом запуске нужно строго следовать инструкции — требуется провести дополнительные манипуляции, чтобы прибор заработал, но ничего сложного.

9 RUNZEL PRO-290 Kladaffar Лучший премиальный отпариватель

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольный

Мощность: 2600 Вт

Максимальное давление пара: 3.5 бар

Максимальная подача пара: 80 г/мин

Время работы: 120 мин Плюсы Простой в эксплуатации

Мало весит

Компактный Минусы Слабый пар

Это профессиональный прибор с высокой мощностью, который подойдет для использования дома, в прачечной, магазине одежды, ателье. Он имеет два нагревателя и может эксплуатироваться длительное время с высокой интенсивностью.

Резервуар вмещает в себя 3500 мл воды, что позволяет технике работать более 2 часов без дозаправки жидкостью. Если вода в резервуаре кончается, прибор отключается автоматически. При обработке вещей поддерживается температура 100 градусов, что убивает вредоносные бактерии наповал.

Устройство эффективно разглаживает даже самые неудобные элементы одежды, такие как манжеты и воротники. В комплект включена щеточка с ворсом и рукавица для защиты от ожогов.

10 Futula ST2300 белый Самый экономный, но не менее надежный вариант

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1600 Вт

Максимальная подача пара: 20 г/мин

Вес: 0,9 кг Плюсы Довольно мощный в своем роде

Есть полезные насадки в комплекте

Хорошая сборка

Ценник Минусы Вес

Не самое удобное расположение кнопок

Отпариватель FUTULA ST-2300, выполненный в черном и белом цвете, действительно представляет собой отличный инструмент для ухода за одеждой и текстильными изделиями. Его мощность в 1600 Вт обеспечивает высокий уровень эффективности, а функция постоянной подачи пара не даст вам устать. Возможность удаления неприятных запахов и загрязнений с тканей, а также очистка мягкой мебели делают его еще более полезным.

Нас приятно удивило наличие сенсорного экрана — такое редко встретишь на приборе относительно простого функционала. Компактный размер позволяет брать прибор в поездку, и он довольно мощный для походного варианта, но не самый легкий — 900 г, поэтому больше подойдет тем, кто путешествует на авто. Резервуар объемом 250 мл позволяет использовать отпариватель без необходимости заправки в течение двадцати минут. Прибор собран надежно — ничего нигде не подтекает, не болтается.

Уникальная многофункциональность FUTULA ST-2300, позволяющая отпаривать не только одежду, но и шторы, постельное белье и ковры, делает его незаменимым помощником в быту. А добавление щетки для удаления ворсинок и других загрязнений повышает его функциональность.

11 RUNZEL PRO-390 JagSkyhog Отпариватель, который может заменить утюг

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: напольная

Мощность: 2600 Вт

Максимальная подача пара: 80 г/мин

Максимальное давление пара: 3.5 бар

Объем бака для воды: 3.5 л

Время работы: 60 мин

Особенности: автоматическое выключение, отключение при недостатке воды, регулировка подачи пара

Особенности конструкции: телескопическая стойка Плюсы Компактная конструкция

Хорошая мощность пара

В большинстве случаев может заменить утюг Минусы Слабоват для очень плотной ткани

Недешёвый

Профессиональный отпариватель RUNZEL PRO-290 Kladaffar является мощным и надежным устройством. Он прекрасно подходит для использования в магазинах одежды, центрах бытовых услуг, химчистках и салонах. Благодаря высокой мощности в 2600 Вт и непрерывной подаче пара, он легко удаляет складки, заломы и помятости практически на любых типах тканей, и поможет привести в порядок одежду, текстильные изделия, покрывала, тюли и шторы.

Объем бака для воды составляет 3500 мл, что является отличным показателем для такого мощного устройства, и достаточно для непрерывного использования в течение 120 минут. Если воды в баке не хватает, система автоматически отключает устройство. Кроме того, отпариватель оснащен двойным нагревателем, что делает его в разы мощнее и эффективнее предшественников. В общем, RUNZEL PRO-290 Kladaffar — отличное решение для тех, кто ищет профессиональный и мощный отпариватель.

12 RUNZEL VAG-160 Plantag Мощный ручной отпариватель

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: ручной

Мощность: 1500 Вт

Максимальное давление пара: 3.5 бар

Максимальная подача пара: 40 г/мин

Время работы: 12 мин

Вес: 1.1 кг Плюсы Мощный

Небольшие размеры

Легкий Минусы Короткий провод

Это компактный ручной прибор, имеющий стильный и простой дизайн. Он выдает пар под высоким давлением. Пользоваться им можно в нескольких положениях. Это упрощает уход за вещами.

Функция автоматического отключения делает пользование устройством более безопасным. Вам не нужно будет волноваться, что вы забыли выключить его из розетки. Отпариватель можно начинать использовать спустя 30 секунд после подсоединения к сети. Он легко разглаживает помятости и заломы на различных тканях. Каждая вещь после обработки этим прибором приобретет товарный вид.

Производитель предусмотрел защиту от перегрева. Непрерывная подача пара длится в течение 12 минут. Этого вполне достаточно, чтобы восстановить внешний вид вещей. Эргономичное устройство превращает рутинную работу в удовольствие. Ухаживать за вещами станет намного проще и приятнее. Модель изготавливается в красно-черном цвете и выглядит очень стильно.