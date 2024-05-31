ТОП-12 Лучшие утюги для дома в 2024 году

Лучший утюг — один из основных приборов дома, который необходимо выбирать правильно, чтобы не повредить свои вещи при глажке.

Одежда и другие предметы гардероба могут нуждаться в глажке и отпаривании. Конечно, вы можете использовать один из лучших отпаривателей, лучший перогенератор или в некоторых лучших стиральных машинах есть режим глажения, однако это все равно не может заменить утюг.

31.05.2024 Обновление В рейтинг лучших утюгов для дома добавлены новые модели.

Хороший утюг, в сочетании с лучшими гладильными досками, должен быть удобным в использовании и функциональным, качественно разглаживать вещи, не повреждая их. При покупке нужно обратить внимание на его размер, покрытие подошвы и функционал.

Мы составили рейтинг самых лучших утюгов для дома, которые получили хорошие отзывы пользователей. А внизу рейтинга вы сможете найти несколько простых советов, которые облегчат выбор при покупке, дочитайте до конца.

1 Polaris PIR 2860AK Лучший утюг по ряду показателей

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2800 Вт

Постоянный пар: 55 г/мин

Паровой удар: 270 г/мин

Материал подошвы: керамика

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: система самоочистки, функция разбрызгивания

Особенности: желобок для пуговиц, шарнирное вращение шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 330 мл

Длина сетевого шнура: 3 м

Входит в комплект: мерный стакан Плюсы Высокая мощность

Длинный шнур

Безопасность

Стильный дизайн Минусы Может показаться тяжёлым

Утюг Polaris PIR 2860AK с паровой функцией обладает ультрастойким керамическим покрытием PRO 5 Ceramic. Система автоматического отключения гарантирует безопасность использования утюга. Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и поддержание температуры, а также эффективное производство пара. Утюг предлагает различные режимы работы, включая сухое глажение и вертикальное отпаривание.

Антикапельная система и система защиты от накипи увеличивают срок службы утюга. Постоянная подача пара составляет 55 г/мин, а интенсивная подача пара — 270 г/мин. Керамическое покрытие подошвы утюга обеспечивает бережное и эффективное глажение любых типов тканей при соблюдении нужных температур.

Функция самоочистки упрощает уход за устройством. Регулировка подачи пара и температуры позволяет адаптировать процесс глажки под различные ткани и задачи. Индикатор нагрева сообщает, когда утюг готов к использованию. Утюг с автоотключением оснащен распылителем воды.

Благодаря шарнирному вращению шнура на 360⁰, вы можете свободно маневрировать утюгом. Мерный стакан для воды и длина сетевого шнура 3 метра делают использование утюга максимально удобным.

2 Philips GC4909/60 Azur Лучший утюг премиум класса

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 3000 Вт

Постоянный пар: 55 г/мин

Паровой удар: 250 г/мин

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл

Длина сетевого шнура: 3 м Плюсы Качественно гладит

Быстро нагревается

Легко скользит Минусы Маленькое отверстие для добавления воды в резервуар

Это устройство поможет вам сделать глажку результативной и быстрой. За счет большой мощности утюг за несколько секунд нагревается до необходимой температуры. Он стабильно работает в разных режимах. Функция увлажнения позволяет устранять даже серьезные заломы и складки на вещах.

В коллекторе собирается накипь, что не позволяет капиллярам закупориваться и снижает риск повреждения нагревательного элемента. Очистить коллектор просто, следует ополоснуть его под краном.

Устройство безопасное, если вы оставите его на подставке, оно выключится автоматически. Выключение срабатывает спустя полминуты, если прибор расположен горизонтально, и через восемь минут, если он имеет вертикальное положение. Специальная подошва равномерно нагревается и легко скользит, не повреждает фактуру ткани.

3 Philips GC1741/70 EasySpeed Лучший бюджетный утюг

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Постоянный пар: 25 г/мин

Паровой удар: 90 г/мин

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: желобок для пуговиц

Резервуар для воды: 220 мл

Длина сетевого шнура: 1.9 м Плюсы Мощная подача пара

Легкий

Недорогой Минусы Подошва меньше стандартной

Модель утюга для дома, обеспечивающая эффективное и простое глажение за счет увеличенного объема пара. Прибор справляется даже со сложными складками. Его подошва прекрасного скользит по любым материалам.

Есть функция Calc Clean, которая упрощает очистку от накипи. За счет вместительного резервуара техникой можно пользоваться больше часа без дозаправки жидкостью. Внутрь можно заливать даже воду из-под крана. Прибору не требуется частая очистка от накипи, достаточно проводить ее раз в месяц.

За счет непрерывной подачи пара складки разглаживаются качественно, при этом не повреждается ткань. Встроенный распылитель увлажняет материал и повышает эффективность глажения. Носик специальной формы разглаживает вещи даже в труднодоступных участках, например, возле пуговиц.

4 Philips GC4908/80 Azur Отличное качество и быстрая глажка

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 3000 Вт

Постоянный пар: 55 г/мин

Паровой удар: 250 г/мин

Материал подошвы: металлокерамика

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Дополнительные функции: паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки

Особенности: желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура

Защита: от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл

Длина сетевого шнура: 3 м Плюсы Быстрая глажка

Удобный шнур

Мощный паровой удар Минусы Плохо виден уровень воды

Утюг Philips GC4908/80 имеет функцию постоянного подачи пара со скоростью 55 грамм в минуту, которая обеспечивает легкое глажение различных типов тканей. Противокапельная система предотвращает появление влажных пятен на ткани, не позволяя утечке воды из отверстий. Уникальная подошва SteamGlide Elite обеспечивает эффективное скольжение устройства по поверхности.

Носик заостренной формы способствует качественному глажению сложных деталей вещей, таких, как рюши, воланы, воротнички, а также ткани между пуговицами. В режиме вертикального отпаривания можно освежить одежду на вешалках или портьеры на окнах, не снимая их. Утюг имеет высокую мощность (3000 Вт), что обеспечивает быстрый нагрев. Встроенная система очистки нефильтрованной воды от накипи предотвращает примеси ве и увеличивает срок эксплуатации модели. Шарнирное крепление провода с возможностью поворота на 360 градусов исключает перетирание шнура на основании утюга.

5 REDMOND RI-C254S Утюг со стильным дизайном

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2500 Вт

Постоянный пар: 50 г/мин

Паровой удар: 150 г/мин

Материал подошвы: керамика

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл

Длина сетевого шнура: 3 м

Входит в комплект: мерный стакан Плюсы Сильный паровой удар

Функция самостоятельного отключения

Длинный шнур Минусы Нет автоматической регулировки пара

Удобная модель утюга, способная устранить складки с различных тканей. Паровой удар, который подается с высокой скоростью, проникает глубоко в волокна одежды. Устройство имеет защиту от известкового налета. Картридж с ионообменной смолой снижает жесткость воды, уменьшает в ней количество солей и кальция.

Рабочая поверхность на основе керамики легко перемещается по материалу. Противокапельная система предотвращает протечки при невысокой температуре глажения.

Модель имеет защитную функцию, которая деактивирует устройство, если вы не пользуетесь техникой в течение определенного времени. Для смартфонов имеется приложение Ready for Sky. Оно позволяет отслеживать положение утюга в пространстве, предотвращать его случайное включение, контролировать процесс работы.

Внутри имеется большой резервуар на 300 мл. Рукоятка эргономичной формы с прорезиненной поверхностью делает использование техники еще более удобным. Функция «Спрей» равномерно разбрызгивает влагу по ткани для повышения эффективности глажения. Сетевой шнур длиной 3 м имеет вращающееся крепление, он позволяет использовать устройство на большом расстоянии от розетки.

6 Philips GC3925/30 PerfectCare PowerLife Хороший вариант среднего уровня

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2500 Вт

Постоянный пар: 45 г/мин

Паровой удар: 180 г/мин

Материал подошвы: титан

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл Плюсы Красивый дизайн

Автоматически настраивает температуру

Вместительная емкость для воды Минусы Короткий шнур

Утюг для дома с мощностью 2500 Вт, он позволяет гладить множество вещей. Подошва имеет покрытие из титана, которое легко перемещается по различным материалам и не оставляет на них следов и блеска. Она антипригарная, легко чистится, на ней не появляются царапины.

Специальный зауженный носик проникают в труднодоступные области, в том числе в места около пуговиц, карманов брюк. Равномерная подача пара помогает разгладить даже серьезные заломы на вещах.

Прибор выключается автоматически, если его не использовать в течение двух минут. Модель не только безопасная, но и способствует экономии электроэнергии. Технология OptimalTEMP помогает отказаться от регулировки температуры и включения дополнительных настроек. Вы сможете гладить вещи из любых тканей в удобном порядке.

Прибор безопасен для любых видов материалов. Есть защита от протекания воды на вещи в процессе глажения. Встроенный слайдер позволяет избавиться от известкового налета. Внутрь можно заливать водопроводную воду.

7 Braun TexStyle 7 TS735TP Один из лучших по качеству глажки

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Постоянный пар: 50 г/мин

Паровой удар: 180 г/мин

Вертикальное отпаривание: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 400 мл

Длина сетевого шнура: 2.5 м

Входит в комплект: мерный стакан, насадка для деликатных тканей Плюсы Мощный

Функция вертикального отпаривания

Быстро нагревается Минусы Тугое крепление шнура

Это утюг, вырабатывающий на 60% больше пара, чем аналогичные модели. Это позволяет ему разглаживать даже серьезные складки. Модель не только хорошо гладит, но и заботится о сохранности вещей. Ей под силу разгладить воротнички, манжеты, карманы, пространство возле пуговиц.

Отверстия для вывода пара находятся очень близко к носику, что облегчает обработку труднодоступных мест. Паровой удар высокой мощности помогает приводить в порядок даже проблемные ткани. Есть режим горизонтального пара, позволяющий отпаривать вещи на плечиках или шторы на окнах. Подошва сделана из современных и прочных материалов, она устойчива к деформации и легко перемещается по любым материалам. Для нее есть специальная насадка для более безопасной обработки тонких и нежных тканей.

Шнур длиной 2,5 м позволяет пользоваться прибором на значительном расстоянии от розетки. Емкость для воды вместительная, ее не нужно часто пополнять. В комплекте есть стаканчик для добавления воды.

8 Philips GC4905/40 Azur Надежный и практичный утюг

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 3000 Вт

Постоянный пар: 55 г/мин

Паровой удар: 240 г/мин

Материал подошвы: металлокерамика

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл

Длина сетевого шнура: 2.5 м Плюсы Быстрый нагрев

Длинный шнур

Автоотключение при бездействии Минусы Тяжелый

Модель утюга для дома, способная справиться даже со сложными заломами. Паровой удар увеличивает скорость глажения. Основание SteamGlide Elite идеально перемещается по любым материалам, на нем не появляются царапины. Прибор безопасный, он перестает работать, если им не пользоваться. Утюг выключается самостоятельно, если его долго не использовать.

Функция разбрызгивания помогает равномерно увлажнить все участки одежды. Противокапельная система предотвращает вытекание жидкости из резервуара. Длинный шнур свободно поворачивается, упрощая пользование утюгом. Техника имеет высокую мощность и может нагреваться буквально за несколько секунд. Есть система быстрого удаления известкового налета.

9 REDMOND RI-C262 Хороший, недорогой вариант

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Постоянный пар: 30 г/мин

Паровой удар: 130 г/мин

Материал подошвы: керамика

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 360 мл

Длина сетевого шнура: 2 м

Входит в комплект: мерный стакан Плюсы Быстро нагревается

Легко скользит

Сильный паровой удар Минусы Слишком легкий

С этим устройством вы сможете легко разглаживать даже сложные и мнущиеся ткани. Модель имеет керамическое и износостойкое покрытие, которое перемещается по материалу очень легко и не повреждает его. Режим «Антикапля» предотвращает протекание в процессе глажения.

Большая мощность обеспечивает легкое и эффективное разглаживание даже сложных тканей, например, льна. Струя горячего пара удаляет заломы с плотных материалов: скатертей и штор. Модель можно использовать как вертикальный отпариватель и разглаживать вещи прямо на вешалке.

Функция «Антинакипь» уменьшает уровень солей и в воде. Режим самоочистки способствует устранению накипи, что продлевает срок эксплуатации прибора.

10 Philips GC4556/20 Azur Отличный функциональный утюг

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2500 Вт

Постоянный пар: 50 г/мин

Паровой удар: 220 г/мин

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, функция разбрызгивания, сигнал автоотключения, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл

Длина сетевого шнура: 2 м Плюсы Режим очистки от накипи

Быстрый нагрев

Качественно разглаживает вещи Минусы Короткий шнур

Мощный утюг для дома с инновационной конструкцией очистки от накипи. Налет извести расщепляется и накапливается в контейнере, который можно снять и очистить. Это продлевает срок эксплуатации прибора.

Модель имеет ручку из прорезиненного материала и комфортно лежит в ладони. Крепление на шарнирах повышает удобство использования. Высокая мощность способствует быстрому нагреву. Паровой удар помогает разгладить жесткие складки.

Подошва прекрасно скользит, легко очищается, на ней не появляются царапины. Устройство выключается автоматически, если им не пользоваться. Это снижает перерасход энергии и повышает безопасность техники. Есть противокапельная система, предотвращающая намокание одежды во время глажения. Функция разбрызгивания равномерно увлажняет ткань.

11 Polaris PIR 2483K 3m Доступный утюг с основными функциями

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Постоянный пар: 45 г/мин

Паровой удар: 145 г/мин

Материал подошвы: керамика

Вертикальное отпаривание: есть

Доп. функции: паровой удар, система самоочистки, функция разбрызгивания, автоматическая регулировка пара, регулировка подачи пара

Особенности: шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 300 мл

Длина сетевого шнура: 3 м

Входит в комплект: мерный стакан Плюсы Быстро гладит

Длинный шнур

Вместительная емкость для воды Минусы Слишком легкий

Модель утюга для дома с красивым дизайном и маленьким весом. Имеет мощность 2400 Вт и режим парового удара, а также разбрызгивания. Она может использоваться и для отпаривания. Нескользящая рукоятка повышает удобство использования.

Есть система предотвращения накипи, режим самоочистки. Модель прекрасно разглаживает как крупные складки, так и участки возле пуговиц. Подача пара легко регулируется за счет кнопки на рукоятке. Основание имеет керамическое покрытие, которое сложно повредить. Оно перемещается по материалам очень легко.

В резервуар вмещается 300 мл воды. Есть прозрачная шкала уровня воды, так что вы не зальете в прибор много жидкости.

12 Morphy Richards 305003 Лучший утюг для легкой глажки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Постоянный пар: 50 г/мин

Паровой удар: 230 г/мин

Материал подошвы: керамика

Вертикальное отпаривание: есть

Автоматическое отключение: есть

Доп. функции: паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, автоматическая регулировка пара, регулировка подачи пара

Особенности: дисплей, шаровое крепление шнура

Защита: защита от накипи, противокапельная система

Резервуар для воды: 350 мл

Длина сетевого шнура: 3 м Плюсы Мощная подача пара

Легко скользит

Стильный дизайн Минусы Может подтекать

Мощная и комфортная в эксплуатации модель, упрощающая процесс разглаживания одежды. Она дополнена фильтром от накипи, расположенным внутри емкости для воды. Встроенная подсветка помогает выявить мелкие складки. Технология IntelliTemp автоматически подбирает подходящую температуру для конкретной ткани.

Корпус изготовлен из качественных материалов, он износостойкий. Есть возможность отпаривания, позволяющая приводить в порядок шторы на окнах. Защитный режим отключает прибор, если вы не пользуетесь им определенное время.

Основание сделано из металлокерамики, она не подвержено деформации. Кнопки и дисплей находятся на передней части корпуса. С помощью них можно менять силу поступления пара, включать подсветку. В комплекте есть шнур длиной 3 м.