В Android 15 появилась «настоящая» адаптивная частота обновления экрана

В Android 15 Google представила новую функцию адаптивной частоты обновления (ARR). Она кардинально меняет подход к управлению частотой обновления экрана. В отличие от предыдущих версий Android, где частота обновления переключалась между фиксированными значениями (например, 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц), ARR в Android 15 обеспечивает динамическую регулировку частоты обновления в зависимости от контента, отображаемого на экране. Это означает, что система плавно меняет частоту обновления, снижая ее при статичном изображении и повышая при просмотре видео с высокой частотой кадров или во время игры.

Благодаря этому, Android 15 достигает двух важных преимуществ. Во-первых, значительно снижается энергопотребление. Устройство больше не работает постоянно на максимальной частоте обновления, экономя заряд батареи за счет перехода на более низкие значения, когда это не критично для качества изображения. Во-вторых, повышается производительность системы. Отсутствие необходимости переключения между различными режимами отображения устраняет распространенную причину зависаний и задержек, обеспечивая более плавный и отзывчивый пользовательский опыт, особенно при просмотре видео и играх.

Следует отметить, что, хотя некоторые производители смартфонов уже реализовали технологию адаптивной частоты обновления (VRR), Android 15 впервые предоставляет единый стандарт, работающий в рамках одного режима дисплея. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и производительность более эффективно, чем предыдущие решения, основанные на переключении между дискретными значениями частоты обновления.

Источник — ithome