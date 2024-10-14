LG опять разрабатывает экран для сворачивающегося смартфона

Недавно появилась надежда на возвращение производства складных телефонов LG. Это стало известно благодаря обнаруженной патентной заявке LG Display, в которой говорится о технологии ранее прекращенного проекта LG Rollable. Информация в патенте указывает на свертываемый экран, способный трансформироваться из 6,8-дюймового смартфона в 7,4-дюймовый мини-планшет.

LG Rollable

LG Display, подразделение LG Group, отвечает за разработку дисплеев и предоставляет лицензии на их использование. В том числе эти лицензии использует и основной акционер — LG Electronics. В тоже время, нам известно, что сворачиваемый телефон дошел до стадии работающего прототипа. Поэтому вполне вероятно, что эта технология может быть вновь воссоздана, хотя масштабы производства пока неизвестны.

Согласно изданию MSPowerUser, 21-страничный документ патента, зарегистрированный 10 октября 2023 года, но опубликованный 8 октября этого года, содержит схемы, которые подробно описывают варианты применения этой инновации не только для смартфонов, но и для устройств побольше.

Интересно отметить, что LG, несмотря на уход с рынка смартфонов в 2021 году, известна своими премиальными Android-устройствами и уникальными дизайнерскими решениями, такими как LG Wing с его вращающимся дисплеем и LG V60 с отсоединяемым вторым экраном. Эти предшествующие модели делают идею о дисплее с вращающимся механизмом вполне в духе традиций компании.

LG Wing

Конечно, пока нет официальных заявлений от LG о возобновлении производства смартфонов, но патент от LG Display может означать, что другие производители в будущем воспользуются этой технологией. Также стоит отметить, что у LG есть телевизор SIGNATURE OLED R, экран которого сворачивается в трубочку. Так что, перспектива создания такого экрана для смартфона вполне реальна.