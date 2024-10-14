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LG опять разрабатывает экран для сворачивающегося смартфона

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.10.2024
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LG опять разрабатывает экран для сворачивающегося смартфона

Недавно появилась надежда на возвращение производства складных телефонов LG. Это стало известно благодаря обнаруженной патентной заявке LG Display, в которой говорится о технологии ранее прекращенного проекта LG Rollable. Информация в патенте указывает на свертываемый экран, способный трансформироваться из 6,8-дюймового смартфона в 7,4-дюймовый мини-планшет.

LG Rollable
LG Rollable

LG Display, подразделение LG Group, отвечает за разработку дисплеев и предоставляет лицензии на их использование. В том числе эти лицензии использует и основной акционер — LG Electronics. В тоже время, нам известно, что сворачиваемый телефон дошел до стадии работающего прототипа. Поэтому вполне вероятно, что эта технология может быть вновь воссоздана, хотя масштабы производства пока неизвестны.

Согласно изданию MSPowerUser, 21-страничный документ патента, зарегистрированный 10 октября 2023 года, но опубликованный 8 октября этого года, содержит схемы, которые подробно описывают варианты применения этой инновации не только для смартфонов, но и для устройств побольше.

lg патент

Интересно отметить, что LG, несмотря на уход с рынка смартфонов в 2021 году, известна своими премиальными Android-устройствами и уникальными дизайнерскими решениями, такими как LG Wing с его вращающимся дисплеем и LG V60 с отсоединяемым вторым экраном. Эти предшествующие модели делают идею о дисплее с вращающимся механизмом вполне в духе традиций компании.

LG Wing
LG Wing

Конечно, пока нет официальных заявлений от LG о возобновлении производства смартфонов, но патент от LG Display может означать, что другие производители в будущем воспользуются этой технологией. Также стоит отметить, что у LG есть телевизор SIGNATURE OLED R, экран которого сворачивается в трубочку. Так что, перспектива создания такого экрана для смартфона вполне реальна.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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