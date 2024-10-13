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Accentum Wireless SE — новые наушники от Sennheiser

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.10.2024
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Accentum Wireless SE - новые беспроводные наушники от Sennheiser

Sennheiser представила обновленную версию своих наушников Accentum Wireless SE. В первые они были показаны публике осенью прошлого года.

Главная особенность этой новинки – это дополнение в комплекте, а именно, Bluetooth-адаптер BTD 600. Этот аксессуар значительно упрощает процедуру подключения наушников к компьютеру, повышая при этом качество звучания. Особенно актуально это для стационарных ПК, где встроенный Bluetooth не всегда доступен. Адаптер универсален и подойдет для портов USB-A, так и USB-C.

Bluetooth-ключ поддерживает передовые кодеки aptX и aptX Adaptive. Которые гарантируют превосходное звуковое воспроизведение, превышающее стандартные аудиокодеки. Кроме того, наушники Accentum Wireless SE оснащены 37-миллиметровыми драйверами. Инженеры Sennheiser также не забыли и про систему активного шумоподавления. Наушники способны работать до 50 часов без подзарядки.

Отдельно стоит отметить, что наушники Accentum Wireless SE порадуют поклонников бренда не только технологическими новшествами, но и стильной медной окантовкой на чашках. В настоящий момент приобрести эти наушники можно в официальном интернет-магазине Sennheiser по цене в 199 евро.

Источник — mobiili.fi

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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