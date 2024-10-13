Accentum Wireless SE — новые наушники от Sennheiser

Sennheiser представила обновленную версию своих наушников Accentum Wireless SE. В первые они были показаны публике осенью прошлого года.

Главная особенность этой новинки – это дополнение в комплекте, а именно, Bluetooth-адаптер BTD 600. Этот аксессуар значительно упрощает процедуру подключения наушников к компьютеру, повышая при этом качество звучания. Особенно актуально это для стационарных ПК, где встроенный Bluetooth не всегда доступен. Адаптер универсален и подойдет для портов USB-A, так и USB-C.

Bluetooth-ключ поддерживает передовые кодеки aptX и aptX Adaptive. Которые гарантируют превосходное звуковое воспроизведение, превышающее стандартные аудиокодеки. Кроме того, наушники Accentum Wireless SE оснащены 37-миллиметровыми драйверами. Инженеры Sennheiser также не забыли и про систему активного шумоподавления. Наушники способны работать до 50 часов без подзарядки.

Отдельно стоит отметить, что наушники Accentum Wireless SE порадуют поклонников бренда не только технологическими новшествами, но и стильной медной окантовкой на чашках. В настоящий момент приобрести эти наушники можно в официальном интернет-магазине Sennheiser по цене в 199 евро.

Источник — mobiili.fi