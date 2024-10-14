Обновление ПО Sony Xperia 1 VI позволяет использовать Wi-Fi 7

Через четыре месяца после своего дебюта, Sony Xperia 1 VI сможет порадовать своих владельцев новой функцией. Свежее обновление ПО дает смартфону возможностью работы с Wi-Fi 7 (802.11be), разработчики обещали это на презентации презентации.

Wi-Fi 7 позволяет получить скорость передачи данных на порядок выше, а также отличную стабильность и минимальные задержки (на 99% меньше, чем у Wi-Fi 6), плюс поддержка широкого спектра частот — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Сеть способна обеспечить передачу данных до 46 Гбит/с. Обновление для Xperia 1 VI распространяется постепенно, так что владельцы смартфонов из разных стран ощутят его преимущества раньше других.

Источник — gsmarena.com