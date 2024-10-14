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Обновление ПО Sony Xperia 1 VI позволяет использовать Wi-Fi 7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.10.2024
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Обновление ПО Sony Xperia 1 VI позволяет использовать Wi-Fi 7

Через четыре месяца после своего дебюта, Sony Xperia 1 VI сможет порадовать своих владельцев новой функцией. Свежее обновление ПО дает смартфону возможностью работы с Wi-Fi 7 (802.11be), разработчики обещали это на презентации презентации.

Wi-Fi 7 позволяет получить скорость передачи данных на порядок выше, а также отличную стабильность и минимальные задержки (на 99% меньше, чем у Wi-Fi 6), плюс поддержка широкого спектра частот — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Сеть способна обеспечить передачу данных до 46 Гбит/с. Обновление для Xperia 1 VI распространяется постепенно, так что владельцы смартфонов из разных стран ощутят его преимущества раньше других.

Источник — gsmarena.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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