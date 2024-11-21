ChatGPT-4o улучшился в творческом написании

OpenAI тихо обновила свою большую языковую модель (LLM) ChatGPT-4o, доступную подписчикам ChatGPT Plus, улучшив её возможности в области творческого письма. В твите в социальной сети X компания OpenAI отметила, что модель теперь пишет более естественно, увлекательно и целенаправленно, повышая релевантность и читаемость текстов.

Кроме того, улучшена работа с загруженными файлами, что позволяет получать более глубокий анализ и подробные ответы. ChatGPT уже умел обрабатывать загруженные файлы, особенно эффективно работая с электронными таблицами и изображениями, а его способности к творческому письму всегда были высоко оценены. Новое обновление заметно усилило эти возможности, хотя количественно оценить улучшение качества текстов сложно.

Пользовательские отзывы, однако, преимущественно положительные, свидетельствующие о значительном скачке качества. Например, пользователь @kyleshannon в X написал: «Эй, @OpenAI, твое сегодняшнее обновление @ChatGPTapp 4o “Креативное письмо” — БЕЗУМНО!». Другой пользователь сравнил новые возможности ChatGPT-4o с мастерством Эминема в написании рэпа, отмечая улучшение сложных рифм и структуры текстов.

Для использования обновлённой функции ChatGPT-4o ничего устанавливать не нужно – достаточно зайти на Chat.com и сформулировать запрос. Стоит отметить, что обновление доступно только платным пользователям, бесплатный уровень ChatGPT по-прежнему работает на основе устаревшей модели ChatGPT-4.

Источник — techradar