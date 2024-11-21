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Интернет и ПО

ChatGPT-4o улучшился в творческом написании

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.11.2024
4 Просмотра 0
ChatGPT-4o улучшился в творческом написании

OpenAI тихо обновила свою большую языковую модель (LLM) ChatGPT-4o, доступную подписчикам ChatGPT Plus, улучшив её возможности в области творческого письма. В твите в социальной сети X компания OpenAI отметила, что модель теперь пишет более естественно, увлекательно и целенаправленно, повышая релевантность и читаемость текстов.

Кроме того, улучшена работа с загруженными файлами, что позволяет получать более глубокий анализ и подробные ответы. ChatGPT уже умел обрабатывать загруженные файлы, особенно эффективно работая с электронными таблицами и изображениями, а его способности к творческому письму всегда были высоко оценены. Новое обновление заметно усилило эти возможности, хотя количественно оценить улучшение качества текстов сложно.

Пользовательские отзывы, однако, преимущественно положительные, свидетельствующие о значительном скачке качества. Например, пользователь @kyleshannon в X написал: «Эй, @OpenAI, твое сегодняшнее обновление @ChatGPTapp 4o “Креативное письмо” — БЕЗУМНО!». Другой пользователь сравнил новые возможности ChatGPT-4o с мастерством Эминема в написании рэпа, отмечая улучшение сложных рифм и структуры текстов.

Для использования обновлённой функции ChatGPT-4o ничего устанавливать не нужно – достаточно зайти на Chat.com и сформулировать запрос. Стоит отметить, что обновление доступно только платным пользователям, бесплатный уровень ChatGPT по-прежнему работает на основе устаревшей модели ChatGPT-4.

Источник — techradar

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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