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LOreal представила Cell BioPrint прибор для борьбы со старением кожи

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.01.2025
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LOreal представила Cell BioPrint прибор для борьбы со старением кожи

LOreal представила на CES 2025 инновационный гаджет для ухода за кожей — Cell BioPrint. Он призван развеять распространенные мифы и персонализировать подход к борьбе со старением. Это устройство, разработанное в сотрудничестве с корейским стартапом NanoEntek, специализирующимся на анализе биожидкостей, анализирует кожу и дает индивидуальные рекомендации.

Процесс анализа прост: необходимо приложить специальную ленту к коже, поместить её в раствор, а затем вставить в Cell BioPrint. Устройство, помимо анализа биологического образца с помощью протеомики (анализа белков), сделает фотографии лица и учитывает ответы пользователя на вопросы о проблемах кожи.

На основе полученных данных Cell BioPrint определяет степень старения кожи, предлагает персональные рекомендации по уходу и прогнозирует возможные будущие проблемы, например, гиперпигментацию или расширенные поры. Хотя заявленные возможности устройства впечатляют, необходимо отметить отсутствие пока независимых исследований и экспертных оценок его эффективности.

В условиях повышенного интереса к уходу за кожей и огромного количества противоречивой информации в интернете, Cell BioPrint предлагает персонализированный подход, основанный на научных данных. Вместо общих советов, устройство должно помочь определить, какие средства подойдут именно вашей коже, например, нужно ли вам использовать ретинол и когда лучше начать.

Процедура анализа с Cell BioPrint занимает всего пять минут, и пользователи смогут проводить повторные тесты для отслеживания изменений. Пока неизвестны точные сроки выхода устройства на рынок и его цена, но LOreal планирует первые испытания в Азии в конце 2025 года. Стоит отметить, что LOreal уже имеет опыт создания подобных гаджетов, например, Perso, предназначенного для персонализированного создания косметики.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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