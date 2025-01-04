ТОП-10 Лучшие охлаждающие подставки для ноутбука 2025 года

Держи ноги в тепле, а ноутбук с оптимальной температурой.

Если в первом случае вам помогут теплые носки от бабушки, то во втором потребуется лучшая охлаждающая поставка для ноутбука.

04.01.2025 Обновление В рейтинг добавлено несколько новых охлаждающих подставок.

Охлаждающая подставка всегда поможет сохранить температуру вашей рабочей машины под контролем. Перегрев ноутбука сильно сокращает срок его службы или вовсе может вывести компоненты из строя. В то время когда ноутбуки становятся тоньше, современные игры и приложения требуют все больше мощности, это приводит к сильному нагреву компонентов и их поломке. Но не стоит беспокоиться.

Мы здесь, чтобы помочь вам сохранить ваш ноутбук от перегрева и похода в сервисный центр. В этом рейтинге мы собрали лучшие охлаждающие подставки, которые можно найти прямо сейчас. Все модели из списка отвечают требованиям по охлаждению высоконагруженных машин и низким уровнем шума. Вам только требуется подобрать охлаждающую подставку, соответствующую размеру и стилю своего ноутбука.

1 KS-is KS-803 Лучшее охлаждение с возможностям настройки.

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл, пластик

Макс диагональ ноутбука: 17.3 дюйма

Количество вентиляторов: 6 / 9 / 10 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 2100 об/мин Плюсы Эффективное охлаждение под нагрузками

Практически для любого ноутбука

Красивая подсветка

Держатель для телефона Минусы Ножки подставки немного скользят

Подставка KS-is KS-803: мощное охлаждение для твоего ноутбука. Забудь о перегреве – 6, 9 или 10 тихих, но эффективных вентиляторов (два больших и четыре поменьше) справятся с любыми задачами, от игр до сложных вычислений. Три режима работы – выбирай нужную мощность охлаждения. Хочешь ещё мощнее? Подключи внешний блок питания 5В – вентиляторы заработают на максималках!

Регулируй высоту и скорость вращения вентиляторов – 6 уровней скорости на выбор, 6 положений наклона для комфортной работы и идеального положения экрана на уровне глаз. Забудь о боли в шее.

Два USB-порта всегда под рукой, плюс длинный (60 см) кабель в качественной текстильной оплётке. Прорезиненные ножки и увеличенная противоскользящая накладка снизу – ноутбук будет стоять как влитой. А ещё – удобный держатель для смартфона (крепится слева или справа). И всё это с крутой RGB-подсветкой (10 режимов, яркость регулируется автоматически, можно выключить) и ЖК-дисплеем.

Подходит практически для всех ноутбуков с диагональю 12-18 дюймов (Dell, MacBook Pro, Alienware, ThinkPad, Lenovo, HP, ASUS и другие).

2 Yicosun Прочна и стильная подставка с вращением на 360 градусов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл

Макс диагональ ноутбука: 15.9 дюйма

Количество вентиляторов: 2 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: Плюсы Прочная конструкция

Стильный минималистичный дизайн

Вращение на 360 градусов Минусы Положение наклона и высоты фиксируются отдельным ключом

Yicosun — универсальная охлаждающая подставка-трансформер. Подходит для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Её усиленная конструкция из алюминиевого сплава и металлические узлы регулировки обеспечивают надежность и долговечность. Утяжеленное основание с противоскользящими ножками и поворотной платформой на 360 градусов гарантирует стабильность и удобство использования.

Подставка выдерживает вес до 20 кг. Поворотная платформа на 360 градусов обеспечивает полную свободу вращения. Противоскользящие накладки и специальные прорези для вентиляции обеспечивают безопасное и эффективное охлаждение вашего устройства. Вы можете регулировать высоту и угол наклона подставки для оптимального комфорта и правильной осанки, предотвращая усталость спины и шеи. Встроенные вентиляторы с цветной LED-подсветкой работают тихо и эффективно снижают температуру устройства.

Лопасти вентиляторов изготовлены из ударопрочного пластика и защищены кожухами. Удобная кнопка включения/выключения и разъем USB Type-C для подключения к внешнему источнику питания дополняют функциональность подставки.

3 Deepcool Multi Core X6 Лучшая охлаждающая подставка для ноутбука 15.6 дюймов

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл, пластик

Макс диагональ ноутбука: 15.6 «

Количество вентиляторов: 4 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1300 об/мин Плюсы Эффективно снижает температуру на 10 градусов

Слабошумная

Доступная цена Минусы Громоздкая

Возглавляет наш рейтинг охлаждающая подставка для ноутбуков самого распространенного размера — 15.6 дюйма. Она оснащена 4 мощными вентиляторами диаметром 140 мм каждый, скорость вращения которых достигает 1300 об/мин, этого вполне достаточно, чтобы охладить даже самого горячего зверя.

Уровень шума вентиляторов на максимальной мощности достигает 24 дБ, который соизмерим с шепотом человека. Подставка позволяет отключать/подключать по 2 вентилятора, что в свою очередь снижает шум практически до незаметного уровня. Также в подставке предусмотрены 2 дополнительный порта USB, а угол наклона регулируется в 2 положениях.

4 CROWN MICRO CMLS-131 Лучшая охлаждающая подставка для ноутбука 17.3 дюймов

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл, пластик

Макс диагональ ноутбука: 17.3 » (не 19)

Количество вентиляторов: 5 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1800 об/мин Плюсы Тихая работа

Реально охлаждает

Достойное качество сборки Минусы Подсветка не отключается

Охлаждающая подставка CROWN MICRO CMLS-131 предназначена для больших ноутбуков с диагональю экрана до 17.3 дюймов. Она оснащена 5 мощными вентиляторами, с астрономической скоростью вращения до 1800 об/мин. Размеры подставки составляют 390 х 295 х 30 мм, вес 740 г. Из приятных дополнений можно отметить светодиодную подсветку в геймерском стиле (не отключается).

Благодаря специальному упору, ноутбук прочно встает на место. При максимальной нагрузке подставка производит шум не громче кулера ноутбука и отлично охлаждает его во время игровой сессии. Скорость вращения вентиляторов регулируется.

5 Buro BU-LCP156-B214H Самая доступная охлаждающая подставка для ноутбука

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: пластик

Макс диагональ ноутбука: 15.6 «

Количество вентиляторов: 2 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1400 об/мин Плюсы Доступная цена

Охлаждает

Регулировка скорости Минусы Немного шумная

Не отключается подсветка

Охлаждающая подставка с непроизносимым названием Buro BU-LCP156-B214H относится к бюджетному сегменту подобных устройств. Она оснащена 2 вентиляторами и предназначена для охлаждения рабочих машин с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Скорость вращения вентиляторов достигает 1400 об/мин и это вполне возможно для того, чтобы справиться с перегревом. Размеры подставки составляют 355 х 255 х 30 мм, вес 657 г.

Скорость вращения вентиляторов можно отрегулировать до необходимого уровня. Поставки имеет возможность изменения угла наклона в 2 положениях. Стоит отметить, что это не самая тихая и мощная модель, но с учетом своей стоимости она справляется на отлично.

6 Digma D-NCP170-2H Подставка без лишних функций

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: пластик

Макс диагональ ноутбука: 17 дюймов

Количество вентиляторов: 2 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1200 об/мин Плюсы Доступная цена

Отличное охлаждение

Низкий уровень шума Минусы Хлипкие ножки

Охлаждающая подставка для ноутбука Digma D-NCP170-2H – это надежное решение для защиты вашего ноутбука от перегрева. Она идеально подходит для ноутбуков с диагональю до 17 дюймов и имеет стильный черный дизайн. Подставка выполнена из прочного пластика и имеет размеры 390x270x25 мм.

Два мощных вентилятора диаметром 160 мм обеспечивают эффективный воздушный поток, предотвращая перегрев даже при высоких нагрузках. Удобная регулировка скорости вращения вентиляторов позволяет настроить оптимальный режим охлаждения. Приятным дополнением является синяя подсветка вентиляторов. Два USB-порта обеспечивают дополнительное удобство. Подставка также имеет нескользящую поверхность и эргономичный дизайн, обеспечивающий комфортную работу.

Покупатели отмечают ее тихую работу и высокое качество . Digma D-NCP170-2H – это еще один отличный выбор для тех, кто ценит надежность и эффективность охлаждения своего ноутбука.

7 CROWN MICRO CMLC-1043T Охлаждающая подставка хорошего уровня

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: пластик

Макс диагональ ноутбука: 17 «

Количество вентиляторов: 3 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1100 об/мин Плюсы Может охладить ноутбук на 20 градусов

Тихая работа

Доступная цена Минусы Подсветка не отключается

Трехвентиляторная подставка CROWN MICRO CMLC-1043T не даст игровому ноутбуку нагреться до критических температур. Она рассчитана для ноутбука с диагональю экрана до 17 дюймов. Конструкция из трех вентиляторов диаметром 110 мм не самая мощная в нашем списке, но свою работу она выполняет. Уровень шума при максимальной мощности составляет 25.1 дБ, что совсем не громко.

Размеры подставки составляют 380 х 280 х 25 мм, вес 680 г. При необходимости можно регулировать воздушный поток. Светодиодная подсветка (не отключаемая) порадует любителей геймерского стиля.

8 CROWN MICRO CMLS-150 Самая стильная охлаждающая подставка

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл, пластик

Макс диагональ ноутбука: 19 «

Количество вентиляторов: 3 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1200 об/мин Плюсы Красивый дизайн

15 профилей подсветки

Хорошее охлаждение Минусы Может показаться громоздкой и тяжелой

Пожалуй самая красивая охлаждающая подставка в нашем рейтинге. CROWN MICRO CMLS-150 имеет на передней кромке красивую ленту подсветки с 15 профилями aRGB свечения, которую по достоинству оценят владельцы игровых ноутбуков. Она оснащена тремя мощными вентиляторами со скоростью вращения 1200 об/мин. Скорость вращения вентиляторов регулируется сенсорной кнопкой.

Размеры подставки составляют 410 х 303 х 31 мм и вес 830 г, делая ее одной из самых тяжелых в рейтинге. И это не спроста, ведь ее верхняя решетка выполнена из металла.

9 Buro BU-LCP140-B214H Еще один бюджетный вариант в нашем списке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: пластик

Макс диагональ ноутбука: 14 «

Количество вентиляторов: 2 шт.

Макс скорость вращения вентилятора: 1000 об/мин Плюсы Доступная цена

Компактный размер

Необходима ноутбукам с пассивным охлаждением Минусы Немного шумная

Эта подставка предназначена для охлаждения небольшого ноутбука, размером диагонали экрана до 14 дюймов. Мощности ее 2 вентиляторов, диаметром 140 мм каждый, вполне достаточно для снижения температуры поместившегося на нее устройства.

Размеры подставки составляют 338 х 255 мм, вес 480 г. Что характерно для таких устройств, подставка имеет синею подсветку в каждом из вентиляторов.

10 Столик трансформер для ноутбука Самая функциональня охлаждающая подставка

6.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл, пластик

Макс диагональ ноутбука: 17 «

Количество вентиляторов: 1 шт. Плюсы Универсальная конструкция

Функция охлаждения

Легко использовать Минусы Конструкция не самая прочная

Для тех кто любит валяться в кровати или на диване с ноутбуком, мы нашли незаменимое решение — столик трансформер. Он не только может защитить ноутбук, с диагональю экрана до 17 дюймов, от перегрева, но добавить комфорта в работу.

Размеры столика составляют 260 х 500 х 500 мм, вес 1800 г. Оригинальная форма поверхности столика трансформера с упором не даст ноутбуку соскользнуть, обеспечивая устойчивое и безопасное положение. Столик имеет легковесную износостойкую алюминиевую поверхность, которая быстро абсорбирует и проводит тепло, производимое ноутбуком, и несомненно является прекрасным помощником для вентиляции и охлаждения вашего ноутбука.

Как выбрать лучшую охлаждающую подставку для ноутбука

Выбор охлаждающей подставки для ноутбука зависит от нескольких ключевых факторов. Прежде всего, необходимо определить размер подставки, который должен соответствовать размеру вашего ноутбука. Слишком маленькая подставка будет неэффективной, а слишком большая — неудобной. Для ноутбуков с диагональю 15 дюймов и более важно равномерное распределение охлаждения по всей поверхности.

Далее следует учесть тип охлаждения: активное или пассивное. Активные подставки используют вентиляторы для обдува ноутбука и более эффективны, но могут быть шумными. Пассивные подставки, наоборот, бесшумны, но менее эффективны, полагаясь на естественную циркуляцию воздуха. Выбор зависит от ваших потребностей и условий использования.

Количество и размер вентиляторов также важны. Больше вентиляторов и больший их размер обеспечивают лучшее охлаждение, но могут увеличить шум. Оптимальным считается 2-4 вентилятора среднего размера. Важно, чтобы вентиляторы обеспечивали равномерное охлаждение всей поверхности. Уровень шума — ещё один важный критерий, особенно если вы работаете в тихой обстановке.

Дополнительные функции, такие как регулировка угла наклона, USB-хабы или подсветка, могут быть полезными, но не являются обязательными. Регулировка угла наклона улучшает эргономику, а USB-хабы позволяют подключать дополнительные устройства.

При выборе подставки учитывайте тип вашего ноутбука. Для геймерских ноутбуков лучше выбирать активные подставки с большим количеством вентиляторов. Ультрабукам и ноутбукам для работы подойдут как активные, так и пассивные подставки, при этом для длительной работы стоит обратить внимание на регулируемый угол наклона. Для больших ноутбуков (более 15 дюймов) необходимы подставки соответствующего размера с большим количеством вентиляторов для равномерного охлаждения.

Материал подставки также играет роль. Распространены легкосплавные металлы (например, алюминий) и пластик. Алюминий обладает лучшей теплопроводностью, но пластик может быть легче и дешевле.

Правильный выбор подставки зависит от ваших индивидуальных потребностей и типа ноутбука. Учитывайте все перечисленные факторы, чтобы обеспечить оптимальное охлаждение и продлить срок службы вашего устройства. Не забывайте о регулярной чистке вентиляторов от пыли для поддержания эффективности охлаждения.