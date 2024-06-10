Когда появятся складные устройства Apple

Аналитик Haitong International Джефф Пу сообщил, что Apple планирует выпустить складной iPhone в 2026 году. Ожидается, что устройство будет иметь конструкцию с внешним складным экраном, размер которого в разложенном состоянии составит 7,9 дюйма. По словам Пу, его дизайн будет напоминать Huawei Mate Xs 2.

Кроме того, Джефф Пу отметил, что Apple работает над созданием 20,3-дюймового складного MacBook. Это устройство будет обладать внутренней складной конструкцией, аналогичной ThinkPad X1 Fold, и должно поступить в массовое производство в 2025 году.

Источник — ithome.com