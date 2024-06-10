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Интернет и ПО

Сервис Букмейт от Яндекса научился читать вслух

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.06.2024
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Сервис Букмейт от Яндекса научился читать вслух

Букмейт, популярный литературный сервис, доступный в рамках подписки Яндекс Плюс, теперь позволяет в реальном времени прослушивать книги без предварительно записанных аудиоверсий. На сегодняшний день эта возможность распространяется на 13 тысяч произведений.

Основа его работы – передовые речевые технологии Яндекс, которые применяются в таких продуктах, как голосовой помощник Алиса и функция перевода в Яндекс.Браузере, с участием профессиональных дикторов.

Аудиовоспроизведение Букмейт максимально схоже с натуральной человеческой речью, что делает прослушивание комфортным на протяжении длительного времени. Для достижения естественности речи, искусственный интеллект обучается на обширных текстах, где присутствует обилие диалогов и описаний. В ходе обучения команда исправляет ошибки ударений и другие неточности, возникающие при обработке текстов. Со временем качество синтезированной речи продолжит улучшаться.

Согласно статистике, 80% пользователей Букмейта хотя бы раз использовали аудиоформат для ознакомления с литературой, и более 20% предпочитают комбинировать различные форматы. Это удобно для тех, кто стремится использовать своё время максимально продуктивно, слушая книги в дороге, во время выполнения бытовых задач, на прогулке или в спортзале.

Источник — yandex.ru

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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