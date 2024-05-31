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Для игры в God of War Ragnarok на ПК потребуется аккаунт PSN

Максим Тарков Максим Тарков
31.05.2024
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Для игры в God of War Ragnarok на ПК потребуется аккаунт PSN

God of War Ragnarok выходит в сентябре на ПК, но вам понадобится учетная запись PSN, чтобы играть в нее через Steam. 

Как и порт God of War 2018 пару лет назад, анонсированная во время PlayStation State of Play God of War Ragnarok для ПК перенесет Кратоса с его сыном в Steam. Помимо таких вещей, как поддержка Ultrawide, повышенной частоты кадров и других приятных функций на ПК, порт также ждет Valhalla, очень удачное расширение Ragnarok, представляющее собой рогалик в эпилоге. 

К сожалению, нас ждет нечто менее приятное. В заметках к трейлеру и в посте в блоге PlayStation по игре написано, что потребуется привязка учетной записи PlayStation Network, и хотя первоначально казалось, что это может быть сделано только для разблокировки определенной косметики, страница Steam дает менее двусмысленный комментарий — прямо вверху страницы в большом красном поле написано, что «требуется сетевая учетная запись PlayStation в соответствии с Условиями обслуживания PlayStation».

И ведь всего пару недель назад  Sony оказалась в центре скандала из-за требования, чтобы игроки Helldivers 2 на ПК привязывали свои учетные записи с PSN. Это изменение вызвало всплеск негатива к игре, что даже сказалось на стоимости акций Sony. Эффект восстания игроков также ощутила на себе Ghost of Tsushima, которой тоже требуется аккаунт PSN для версии для ПК, выпущенной ранее в этом месяце.

Sony, скорее всего, будет придерживаться своей позиции в отношении подключения к PSN, и даже если она передумает, решение касательно Ragnarok, скорее всего, было принято до выпуска Helldivers 2. Тем не менее, сейчас это, безусловно, кажется сомнительным инструментом пиара, и у меня такое ощущение, что выход God of War Ragnarok на ПК не поможет исправить ситуацию для Sony.

Источник — gamesradar.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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