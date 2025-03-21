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Интернет и ПО

Новый ИИ делает прогноз погоды лучше чем суперкомпьютер

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.03.2025
5 Просмотров 0
Новый ИИ делает прогноз погоды

Система прогнозирования погоды на базе искусственного интеллекта под названием Aardvark Weather, разработанная учеными из Кембриджского университета, способна генерировать высокоточные прогнозы в десятки раз быстрее традиционных решений. Кроме того, она использует в тысячи раз меньше вычислительных мощностей, что позволяет ей работать даже на обычном настольном компьютере. Исследователи утверждают, что Aardvark Weather может произвести революцию в прогнозировании погоды.

Вместе с тем, в отличие от традиционных методов, требующих многочасовой работы суперкомпьютеров и ввода данных в сложные физические модели, Aardvark Weather использует машинное обучение для анализа необработанной информации со спутников, метеостанций, кораблей и метеозондов. ИИ строит прогнозы, не опираясь на атмосферные модели, при этом ключевую роль играют спутниковые данные.

Такой подход обеспечивает значительные преимущества в стоимости, скорости и точности прогнозов. В частности, Aardvark Weather может генерировать прогноз всего за несколько минут на настольном компьютере, что устраняет необходимость в суперкомпьютерах и специализированных командах.

Кроме того, разработчики Aardvark Weather планируют сделать код и веса модели общедоступными после завершения экспертной оценки. Это позволит другим исследователям и учреждениям использовать и адаптировать систему для своих нужд, способствуя дальнейшему развитию технологий прогнозирования погоды на базе ИИ.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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