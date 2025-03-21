Новый ИИ делает прогноз погоды лучше чем суперкомпьютер

Система прогнозирования погоды на базе искусственного интеллекта под названием Aardvark Weather, разработанная учеными из Кембриджского университета, способна генерировать высокоточные прогнозы в десятки раз быстрее традиционных решений. Кроме того, она использует в тысячи раз меньше вычислительных мощностей, что позволяет ей работать даже на обычном настольном компьютере. Исследователи утверждают, что Aardvark Weather может произвести революцию в прогнозировании погоды.

Вместе с тем, в отличие от традиционных методов, требующих многочасовой работы суперкомпьютеров и ввода данных в сложные физические модели, Aardvark Weather использует машинное обучение для анализа необработанной информации со спутников, метеостанций, кораблей и метеозондов. ИИ строит прогнозы, не опираясь на атмосферные модели, при этом ключевую роль играют спутниковые данные.

Такой подход обеспечивает значительные преимущества в стоимости, скорости и точности прогнозов. В частности, Aardvark Weather может генерировать прогноз всего за несколько минут на настольном компьютере, что устраняет необходимость в суперкомпьютерах и специализированных командах.

Кроме того, разработчики Aardvark Weather планируют сделать код и веса модели общедоступными после завершения экспертной оценки. Это позволит другим исследователям и учреждениям использовать и адаптировать систему для своих нужд, способствуя дальнейшему развитию технологий прогнозирования погоды на базе ИИ.