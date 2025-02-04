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Diablo 4: Как моментально перезапустить подземелье в одиночку — гайд 2025

Владислав Ильин Владислав Ильин
04.02.2025
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Diablo 4

Фарм подземелий в Diablo 4 стал проще! Рассказываем, как сбрасывать локации за пару кликов.

Зачем перезапускать подземелья?

  • Экономия времени: Естественный сброс занимает до 5 минут. С методом ниже — секунды.
  • Фарм лута и опыта: Повторяйте лучшие локации для быстрой прокачки.
  • Сезонные цели: В S7 ищете Lost Witchcraft Powers? Перезапуск увеличит шансы.

Как сбросить обычное подземелье

dungeon map
  1. Выйдите из локации. Телепортируйтесь к входу через карту.
  2. Откройте карту (клавиша M).
  3. Нажмите кнопку «Reset Dungeons» под списком квестов.

Совет: Выбирайте подземелья с простой планировкой. Например, «Склеп Молчания» в Сухих степях.

Особенности Nightmare Dungeons

  • Не используйте сброс! Это закроет подземелье и потратит Nightmare Sigil.
  • Активируйте новый Sigil через инвентарь. Старая локация закроется автоматически.

Лайфхак: Храните Sigils с удобными модификаторами. Например, +50% к золоту.

Топ-3 подземелья для фарма Diablo 4 в 2025

  1. Склеп Молчания (Сухие степи)
    Короткие коридоры, много элитных мобов.
  2. Забытый храм (Кехжистан)
    Высокий шанс спавна сундуков с униками.
  3. Лабиринт теней (Хавезар)
    Идеально для прокачки глифов в S7.

Частые ошибки

  • Сброс изнутри подземелья. Кнопка неактивна — сначала выйдите.
  • Игнорирование сезонных особенностей. В S7 фокусируйтесь на Forgotten Altars.
  • Фарм длинных локаций. Тратите 15 минут на прохождение? Выберите компактную зону.

Почему метод работает?

Разработчики упростили систему в патче 2.1.0. Раньше требовалось:

  1. Выйти из игры.
  2. Ждать 1 минуту.
  3. Перезайти в лобби.
    Теперь всё решается парой кликов.

Заключение

diablo 4 rogue in dungeon

Моментальный сброс подземелий — must-know для фанатов Diablo 4. Метод экономит часы гринда. Не забывайте: Nightmare Dungeons лучше не перезапускать — экономьте Sigils.

Проверьте обновления! В каждом сезоне меняются лучшие локации для фарма. Следите за патчами в официальном Discord.

💡 Экспертный совет: Используйте эликсиры опыта (+5%) перед заходом в подземелье. Увеличит эффективность фарма.

Удачи в битвах, странник! Ваши трофеи ждут за следующим поворотом.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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