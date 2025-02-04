Diablo 4: Как моментально перезапустить подземелье в одиночку — гайд 2025

Фарм подземелий в Diablo 4 стал проще! Рассказываем, как сбрасывать локации за пару кликов.
Зачем перезапускать подземелья?
- Экономия времени: Естественный сброс занимает до 5 минут. С методом ниже — секунды.
- Фарм лута и опыта: Повторяйте лучшие локации для быстрой прокачки.
- Сезонные цели: В S7 ищете Lost Witchcraft Powers? Перезапуск увеличит шансы.
Как сбросить обычное подземелье
- Выйдите из локации. Телепортируйтесь к входу через карту.
- Откройте карту (клавиша M).
- Нажмите кнопку «Reset Dungeons» под списком квестов.
Совет: Выбирайте подземелья с простой планировкой. Например, «Склеп Молчания» в Сухих степях.
Особенности Nightmare Dungeons
- Не используйте сброс! Это закроет подземелье и потратит Nightmare Sigil.
- Активируйте новый Sigil через инвентарь. Старая локация закроется автоматически.
Лайфхак: Храните Sigils с удобными модификаторами. Например, +50% к золоту.
Топ-3 подземелья для фарма Diablo 4 в 2025
- Склеп Молчания (Сухие степи)
Короткие коридоры, много элитных мобов.
- Забытый храм (Кехжистан)
Высокий шанс спавна сундуков с униками.
- Лабиринт теней (Хавезар)
Идеально для прокачки глифов в S7.
Частые ошибки
- Сброс изнутри подземелья. Кнопка неактивна — сначала выйдите.
- Игнорирование сезонных особенностей. В S7 фокусируйтесь на Forgotten Altars.
- Фарм длинных локаций. Тратите 15 минут на прохождение? Выберите компактную зону.
Почему метод работает?
Разработчики упростили систему в патче 2.1.0. Раньше требовалось:
- Выйти из игры.
- Ждать 1 минуту.
- Перезайти в лобби.
Теперь всё решается парой кликов.
Заключение
Моментальный сброс подземелий — must-know для фанатов Diablo 4. Метод экономит часы гринда. Не забывайте: Nightmare Dungeons лучше не перезапускать — экономьте Sigils.
Проверьте обновления! В каждом сезоне меняются лучшие локации для фарма. Следите за патчами в официальном Discord.
💡 Экспертный совет: Используйте эликсиры опыта (+5%) перед заходом в подземелье. Увеличит эффективность фарма.
Удачи в битвах, странник! Ваши трофеи ждут за следующим поворотом.