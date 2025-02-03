Арабский Скакун в Red Dead Redemption 2: Полный Гайд

История и особенности породы: Арабские скакуны считаются элитными животными в Red Dead Redemption 2. Эти великолепные скакуны обладают тремя различными окрасами. Два варианта можно приобрести в конюшнях за внушительную сумму свыше 1000 долларов. Особый экземпляр с белой мастью можно встретить в дикой природе.

Важно помнить, что уровень привязанности влияет на характеристики:

Скорость увеличивается на три пункта

Ускорение растет на два пункта

Повышаются показатели здоровья и выносливости

Характеристики разных окрасов арабских скакунов:

Розово-серый: скорость 6, ускорение 6, здоровье 7, выносливость 7 (доступен в Эпилоге 1)

Черный: скорость 6, ускорение 6, здоровье 6, выносливость 6 (доступен с 4 главы)

Белый: скорость 6, ускорение 6, здоровье 5, выносливость 5 (встречается в дикой природе)

Как найти белую арабскую лошадь

Белый арабский скакун — единственная элитная порода, которую не нужно покупать. Она обитает в районе озера Изабелла в Гризлис-Уэст. Отправляйтесь из Стротберри на север к замерзшему озеру.

Поиск и приручение. Лошадь обычно пасется на заснеженном берегу в одиночестве. Подходите медленно, чтобы не спугнуть. Используйте RB для изучения. Появится индикатор спокойствия — постепенно успокаивайте животное.

После этого:

Погладьте лошадь

Вскочите на нее

Удерживайтесь при попытках сбросить

После приручения установите свое седло

Отведите в конюшню для улучшения характеристик

Где купить другие окрасы. Черную арабскую лошадь можно купить в конюшне Сент-Дени после четвертой главы. Розово-серого арабского скакуна предлагают в конюшне Блэквотер в эпилоге.

Эти великолепные животные станут идеальными спутниками для путешествий по миру в Red Dead Redemption 2 благодаря своим выдающимся характеристикам и непревзойденной грации.

Источник — ign.com