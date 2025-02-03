Арабский Скакун в Red Dead Redemption 2: Полный Гайд

История и особенности породы: Арабские скакуны считаются элитными животными в Red Dead Redemption 2. Эти великолепные скакуны обладают тремя различными окрасами. Два варианта можно приобрести в конюшнях за внушительную сумму свыше 1000 долларов. Особый экземпляр с белой мастью можно встретить в дикой природе.
Важно помнить, что уровень привязанности влияет на характеристики:
- Скорость увеличивается на три пункта
- Ускорение растет на два пункта
- Повышаются показатели здоровья и выносливости
Характеристики разных окрасов арабских скакунов:
Розово-серый: скорость 6, ускорение 6, здоровье 7, выносливость 7 (доступен в Эпилоге 1)
Черный: скорость 6, ускорение 6, здоровье 6, выносливость 6 (доступен с 4 главы)
Белый: скорость 6, ускорение 6, здоровье 5, выносливость 5 (встречается в дикой природе)
Как найти белую арабскую лошадь
Белый арабский скакун — единственная элитная порода, которую не нужно покупать. Она обитает в районе озера Изабелла в Гризлис-Уэст. Отправляйтесь из Стротберри на север к замерзшему озеру.
Поиск и приручение. Лошадь обычно пасется на заснеженном берегу в одиночестве. Подходите медленно, чтобы не спугнуть. Используйте RB для изучения. Появится индикатор спокойствия — постепенно успокаивайте животное.
После этого:
- Погладьте лошадь
- Вскочите на нее
- Удерживайтесь при попытках сбросить
- После приручения установите свое седло
- Отведите в конюшню для улучшения характеристик
Где купить другие окрасы. Черную арабскую лошадь можно купить в конюшне Сент-Дени после четвертой главы. Розово-серого арабского скакуна предлагают в конюшне Блэквотер в эпилоге.
Эти великолепные животные станут идеальными спутниками для путешествий по миру в Red Dead Redemption 2 благодаря своим выдающимся характеристикам и непревзойденной грации.
Источник — ign.com