iPhone 18: что известно о будущем флагмане Apple

Хотя до выхода iPhone 17 еще далеко, однако уже сейчас в сети активно обсуждают возможные характеристики и нововведения в линейке iPhone 18, выход которой ожидается в 2026 году. Инсайдеры, аналитики и просто поклонники Apple активно делятся своими предположениями, и, учитывая длительный цикл разработки и заблаговременные заказы комплектующих, некоторые из этих слухов могут оказаться правдой.

Давайте рассмотрим пять наиболее интересных фактов об iPhone 18, помня, что некоторые из этих функций, скорее всего, будут эксклюзивными для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max.

1. Камера с переменной диафрагмой: Новый уровень фотографии на iPhone?

Один из самых обсуждаемых фактов – появление камеры с переменной диафрагмой. Эта технология позволит пользователям физически контролировать количество света, попадающего на сенсор камеры. В отличие от программной имитации диафрагмы, используемой в современных iPhone, переменная диафрагма обеспечит гораздо большую гибкость в управлении экспозицией и глубиной резкости.

По данным Pocket-Lint, авторитетный аналитик Минг-Чи Куо еще в конце 2024 года заявил о планах Apple заказать большую партию компонентов для камер с переменной диафрагмой, начало производства которых запланировано на 2026 год.

Стоит отметить, что камеры с переменной диафрагмой уже используются в некоторых Android-смартфонах, таких как Huawei Mate XT Ultimate и Xiaomi 14 Ultra. Появление такой камеры в iPhone 18 подчеркнет стремление Apple к улучшению аппаратной составляющей фотовозможностей, что также подтверждается внедрением новой кнопки управления камерой в iPhone 16.

2. Новый сенсор камеры Pro: Больше света, меньше шума

Еще один интересный момент касается основной камеры Pro-версий iPhone 18. Инсайдер Jukanlosreve сообщает, что Apple планирует использовать новый трехслойный сенсор от Samsung с технологией «PD-TR Logic».

MacRumors отмечает, что этот сенсор должен значительно улучшить быстродействие камеры, расширить динамический диапазон и снизить уровень шума на фотографиях. Это, в свою очередь, позволит получать более четкие и детализированные снимки в различных условиях освещения.

3. Face ID под дисплеем: Будущее без вырезов?

Аналитик Росс Янг еще в мае 2024 года предположил, что Apple может начать внедрять технологию Face ID под дисплеем уже в 2026 году. Изначально все ожидали, что эта технология появится в iPhone 17, но затем прогноз был скорректирован.

Поскольку выход iPhone 18 запланирован на 2026 год, вполне вероятно, что именно эта модель станет первым iPhone с Face ID под дисплеем. Как и в случае с другими инновационными функциями, Apple может предложить Face ID под дисплеем только в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Пока неясно, разместит ли Apple под дисплеем только инфракрасные датчики, необходимые для работы Face ID, или же и саму селфи-камеру. На данный момент лишь немногие смартфоны (например, Samsung Galaxy Z Fold 6) предлагают камеры под дисплеем.

4. 3-нм чипсеты: Оптимизация производительности и энергоэффективности

Последние новости, опубликованные WCCFTech, предполагают, что чипсеты A20 и A20 Pro, которые, скорее всего, будут использоваться в серии iPhone 18, будут основаны на 3-нм техпроцессе, а не на более современном 2-нм.

Что это значит для пользователей? В производстве чипов, размер транзисторов измеряется в нанометрах (нм). Меньший техпроцесс (например, 2 нм вместо 3 нм) теоретически позволяет разместить больше транзисторов на той же площади, что приводит к увеличению производительности и снижению энергопотребления. Хотя термины «3 нм» и «2 нм» в большей степени являются маркетинговыми, чем точным измерением, переход от 3 нм к 2 нм подразумевает значительный скачок в производительности.

iPhone 15 и iPhone 15 Pro стали первыми смартфонами с 3-нм чипсетом, но, похоже, Apple не спешит переходить на 2-нм техпроцесс, возможно, для дальнейшей оптимизации и стабильности.

5. Дисплеи LTPO+: Ещё лучше, ещё эффективнее

Инсайдер Jukanlosreve также сообщил, что Pro-версии iPhone 18 получат дисплеи LTPO+. В своем сообщении в X (ранее Twitter) он подчеркнул, что новая технология отображения обеспечит повышенную «скорость» (возможно, речь идет о частоте обновления или времени отклика) и улучшенную энергоэффективность.

К сожалению, нет информации о том, получит ли базовая модель iPhone 18 экран LTPO с высокой частотой обновления. Однако, если верить утечкам об iPhone 17, эту проблему решат уже к 2026 году.