Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Камера Galaxy Z Fold 7 будет иметь огромное разрешение
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Камера Galaxy Z Fold 7 будет иметь огромное разрешение

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.03.2025
426 Просмотров 0
Камера Galaxy Z Fold 7 будет иметь огромное разрешение

Похоже, Samsung планирует значительное обновление камер в своем следующем складном смартфоне Galaxy Z Fold 7. По данным издания GalaxyClub, Samsung может оснастить Z Fold 7 основной камерой на 200 мегапикселей. Это серьезный шаг вперед по сравнению с 50-мегапиксельной камерой, которая использовалась в Galaxy Z Fold 6.

Что это значит для вас?

Более мощная камера означает, что вы сможете делать более качественные фотографии и видео, особенно при плохом освещении. 200-мегапиксельный сенсор позволит захватывать больше деталей и получать более четкие изображения.

Что еще известно о Galaxy Z Fold 7?

Пока что, по слухам, остальные камеры останутся без изменений: 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельная телефото. Возможно, будут некоторые улучшения фронтальной камеры, расположенной на основном складном экране, но конкретной информации пока нет.

Если Z Fold 7 действительно получит эту передовую камеру, то можно ожидать, что он позаимствует некоторые функции у S25 Ultra. Это может включать в себя улучшенную ночную съемку видео, новые фильтры для камеры и оптимизированный алгоритм обработки изображений благодаря One UI 7.

Тоньше и элегантнее

Также по слухам, в этом году Samsung сосредоточится на создании более тонкого форм-фактора для Z Fold 7. Это может стать ключевой особенностью нового устройства, наряду с увеличенным экраном обложки для более удобного использования в закрытом состоянии.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 во второй половине года. Традиционно это происходит в июле или августе, так что следите за новостями.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.