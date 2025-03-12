Камера Galaxy Z Fold 7 будет иметь огромное разрешение

Похоже, Samsung планирует значительное обновление камер в своем следующем складном смартфоне Galaxy Z Fold 7. По данным издания GalaxyClub, Samsung может оснастить Z Fold 7 основной камерой на 200 мегапикселей. Это серьезный шаг вперед по сравнению с 50-мегапиксельной камерой, которая использовалась в Galaxy Z Fold 6.

Что это значит для вас?

Более мощная камера означает, что вы сможете делать более качественные фотографии и видео, особенно при плохом освещении. 200-мегапиксельный сенсор позволит захватывать больше деталей и получать более четкие изображения.

Что еще известно о Galaxy Z Fold 7?

Пока что, по слухам, остальные камеры останутся без изменений: 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельная телефото. Возможно, будут некоторые улучшения фронтальной камеры, расположенной на основном складном экране, но конкретной информации пока нет.

Если Z Fold 7 действительно получит эту передовую камеру, то можно ожидать, что он позаимствует некоторые функции у S25 Ultra. Это может включать в себя улучшенную ночную съемку видео, новые фильтры для камеры и оптимизированный алгоритм обработки изображений благодаря One UI 7.

Тоньше и элегантнее

Также по слухам, в этом году Samsung сосредоточится на создании более тонкого форм-фактора для Z Fold 7. Это может стать ключевой особенностью нового устройства, наряду с увеличенным экраном обложки для более удобного использования в закрытом состоянии.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 во второй половине года. Традиционно это происходит в июле или августе, так что следите за новостями.