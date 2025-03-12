Apple улучшит охлаждение iPhone 17 Pro и Pro Max

Судя по новым слухам, Apple планирует внедрить технологию охлаждения с использованием паровой камеры в iPhone 17 Pro и Pro Max. Это должно значительно улучшить тепловые характеристики устройств, что, в свою очередь, положительно скажется на производительности.

Что такое паровая камера и зачем она нужна?

Если вы следите за миром Android-смартфонов, то наверняка знаете о паровых камерах. Это система охлаждения, которая позволяет эффективно рассеивать тепло по большей площади поверхности. Благодаря этому, процессор устройства не перегревается даже при высоких нагрузках, что позволяет избежать снижения производительности (так называемого «троттлинга»). Особенно это актуально для тонких и компактных устройств, где традиционные системы охлаждения могут быть неэффективными.

Слухи ходят давно, но теперь они становятся конкретнее

Информация о возможном использовании паровых камер в iPhone 17 появляется не впервые. Еще в январе ходили слухи, что вся линейка iPhone 17, включая базовую модель и версию «Air», получит эту технологию. Однако, по последним данным от известного китайского инсайдера Instant Digital, паровая камера появится только в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max, которые, как ожидается, будут оснащены новым чипом Apple A19 Pro. Инсайдер утверждает, что благодаря улучшенному теплоотводу, устройства с A19 Pro смогут стабильно работать на высокой производительности даже при интенсивных задачах.

Что с дизайном?

Помимо системы охлаждения, также ходят слухи об изменениях в дизайне iPhone 17. Однако, по словам Instant Digital, основные изменения коснутся «внутренностей» и задней панели, а вот передняя часть, скорее всего, останется без изменений. Это значит, что размер «динамического острова» и панели, вероятно, останутся прежними.

Интересно, что по поводу «динамического острова» мнения расходятся. Ранее ходили слухи, что в iPhone 17 Pro Max «динамический остров» станет меньше благодаря использованию металлических компонентов. Эту информацию подтверждал аналитик Джефф Пу, у которого довольно хорошая репутация в отношении прогнозов Apple. Однако, аналитик Мин-Чи Куо считает, что «динамический остров» в iPhone 17 останется неизменным.

Напомним, что Apple представила «динамический остров» в моделях iPhone 14 Pro в 2022 году, и с тех пор он присутствует во всех моделях iPhone 15 и iPhone 16 (кроме базовой модели iPhone 16e), но его размер практически не менялся.

Камера: грядут большие перемены

По последним сообщениям, Apple планирует кардинально изменить дизайн задней камеры в iPhone 17. Вместо привычного квадратного блока камер нас ждет алюминиевая панель, которая будет занимать всю ширину устройства.

Новая модель iPhone 17 Air: замена «Plus»?

По слухам, Apple планирует представить новую модель iPhone 17 Air, которая заменит версию «Plus» в линейке. Это устройство будет отличаться более тонким корпусом и, предположительно, получит горизонтальный дизайн камеры с одним объективом.

Базовая модель iPhone 17, скорее всего, сохранит текущий дизайн камеры, который мы видим в серии iPhone 16. Это поможет Apple еще больше дифференцировать премиальные и стандартные модели.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 17 в сентябре следующего года. Что ж, нам остается только ждать официальной информации и следить за новыми утечками.