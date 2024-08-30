Какие iPhone будут совместимы с iOS 18

Совсем скоро, через неделю, Apple представит свою новейшую линейку смартфонов iPhone 16, которые будут работать на операционной системе iOS 18. О функциях этой ОС компания уже поделилась информацией на конференции для разработчиков ранее в этом году. Однако, если вы не планируете обновлять свой текущий iPhone до новой модели, возможно, вам придётся остаться с устаревшей версией iOS, которую Apple больше не будет поддерживать.

Как правило, Apple ежегодно исключает некоторые старые модели iPhone из списка устройств, поддерживаемых новой версией iOS. В прошлом году, например, iPhone 8 и iPhone X уже не могли быть обновлены до iOS 17, и их владельцы лишились доступа к новым функциям.

Мы поможем вам выяснить, поддерживает ли ваш iPhone обновление до iOS 18 и новую систему Apple Intelligence. Если вы уже обновились до iOS 17 в прошлом году и ваш телефон был совместим с этой версией, то, согласно информации от Apple, вы также сможете установить iOS 18. Это означает, что не потребуется покупка нового устройства для доступа к большинству функций.

Вот список моделей iPhone, совместимых с iOS 18:

iPhone SE (2-го поколения и новее)

iPhone XR

iPhone XS и XS Max

Серия iPhone 11

Серия iPhone 12

Серия iPhone 13

Серия iPhone 14

Серия iPhone 15

Если у вас модель iPhone 2017 года выпуска или более старая, например iPhone 8 или X, вы не сможете обновиться до iOS 18, но ваш телефон по-прежнему будет работать и без последних обновлений.

Источник — engadget.com