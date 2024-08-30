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Какие iPhone будут совместимы с iOS 18

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.08.2024
482 Просмотра 0
Какие iPhone будут совместимы с iOS 18

Совсем скоро, через неделю, Apple представит свою новейшую линейку смартфонов iPhone 16, которые будут работать на операционной системе iOS 18. О функциях этой ОС компания уже поделилась информацией на конференции для разработчиков ранее в этом году. Однако, если вы не планируете обновлять свой текущий iPhone до новой модели, возможно, вам придётся остаться с устаревшей версией iOS, которую Apple больше не будет поддерживать.

Как правило, Apple ежегодно исключает некоторые старые модели iPhone из списка устройств, поддерживаемых новой версией iOS. В прошлом году, например, iPhone 8 и iPhone X уже не могли быть обновлены до iOS 17, и их владельцы лишились доступа к новым функциям.

Мы поможем вам выяснить, поддерживает ли ваш iPhone обновление до iOS 18 и новую систему Apple Intelligence. Если вы уже обновились до iOS 17 в прошлом году и ваш телефон был совместим с этой версией, то, согласно информации от Apple, вы также сможете установить iOS 18. Это означает, что не потребуется покупка нового устройства для доступа к большинству функций.

Вот список моделей iPhone, совместимых с iOS 18:

  • iPhone SE (2-го поколения и новее)
  • iPhone XR
  • iPhone XS и XS Max
  • Серия iPhone 11
  • Серия iPhone 12
  • Серия iPhone 13
  • Серия iPhone 14
  • Серия iPhone 15

Если у вас модель iPhone 2017 года выпуска или более старая, например iPhone 8 или X, вы не сможете обновиться до iOS 18, но ваш телефон по-прежнему будет работать и без последних обновлений.

Источник — engadget.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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