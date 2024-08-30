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Huawei Mate 70: изменение в дизайне и характеристиках камер

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.08.2024
423 Просмотра 0
Huawei Mate 70 изменение в дизайне и характеристиках камер

Мы ожидаем, что новый смартфон Huawei Mate 70 скоро будет представлен, сменив своего предшественника Mate 60. Информации о Mate 70 Pro пока не так много, но свежие утечки указывают на некоторые ключевые обновления в дизайне и характеристиках устройства.

Согласно слухам, задняя часть смартфона получит обновлённое оформление камеры: теперь вокруг объективов появится увеличенное стеклянное кольцо, а внизу добавится светодиодная вспышка с маркировкой «AI-DC», что, возможно, свидетельствует о продвинутых функциях искусственного интеллекта для обработки изображений.

Предполагается, что Huawei Mate 70 будет оснащён новейшим процессором Kirin 9100. Кроме того, в модели улучшат основную камеру, увеличив разрешение сенсора до 60 мегапикселей вместо 50, в то время как ультраширокоугольный и перископический телефото-модули останутся прежними. А вот фронтальная камера для селфи претерпит заметные изменения: она будет обновлена до 48 мегапикселей и дополнена 3D ToF-датчиком, что позволит значительно улучшить функции распознавания лица по сравнению с предыдущим 32-мегапиксельным сенсором.

Источник — techboilers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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