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OnePlus 13, Ace 5 и Ace 5 Pro представят в ноябре

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.08.2024
357 Просмотров 0
OnePlus 13, Ace 5 и Ace 5 Pro представят в ноябре

Несколько известных китайских производителей смартфонов готовятся к представлению своих новейших флагманов на родном рынке. В частности, бренд OnePlus планирует выпустить три новинки в этом году. В их число входят модели OnePlus 13, OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro. Согласно последним данным, появление линейки Ace 5 ожидается в ноябре и предполагается, что она составит конкуренцию смартфонам Redmi K80. Что касается модели OnePlus 13, ее выпуск состоится раньше, чем Ace 5. Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о планируемых сроках появления устройства в продаже.

По утёкшим сведениям, OnePlus готовится представить OnePlus 13 к крупнейшему торговому фестивалю в Китае — Double 11, который пройдёт на 11 ноября. Ожидается, что смартфон появится на прилавках в конце октября или начале ноября.

По последним отчётам, OnePlus 13 будет оснащён 6,8-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с изогнутыми краями, разрешение экрана 2K (3168 x 1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц и подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

Спереди устройства разместится 32-мегапиксельная фронтальная камера, тогда как основная задняя камера получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808 с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную перископическую телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

В «сердце» OnePlus 13 установят процессор Snapdragon 8 Gen 4. Предполагается, что варианты памяти устройства достигнут до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ встроенной UFS 4.0 и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Ожидается, что смартфон также получит обновлённый дизайн задней панели и будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68/69.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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