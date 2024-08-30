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Интернет и ПО

Google сможет определять болезни человека по звуку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.08.2024
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Google сможет определять болезни человека по звуку

Google применяет технологии искусственного интеллекта для раннего обнаружения болезней по звукам, таким как кашель и затруднённое дыхание. Согласно отчёту Bloomberg, компания обучила свой ИИ на основе 300 миллионов аудиозаписей с симптомами респираторных заболеваний, что позволяет, например, выявлять случаи туберкулёза.

В сотрудничестве с индийской компанией Salcit Technologies, специализирующейся на ИИ для диагностики дыхательных заболеваний, Google стремится интегрировать эту технологию в смартфоны. Такой подход может оказать неоценимую помощь в регионах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Это не первый проект Google в сфере цифровой диагностики. Компания также инвестировала в стартапы, разрабатывающие ИИ для определения заболеваний по запахам, предоставляя новые возможности для здравоохранения.

Источник — techcrunch.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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