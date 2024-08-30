Google сможет определять болезни человека по звуку

Google применяет технологии искусственного интеллекта для раннего обнаружения болезней по звукам, таким как кашель и затруднённое дыхание. Согласно отчёту Bloomberg, компания обучила свой ИИ на основе 300 миллионов аудиозаписей с симптомами респираторных заболеваний, что позволяет, например, выявлять случаи туберкулёза.

В сотрудничестве с индийской компанией Salcit Technologies, специализирующейся на ИИ для диагностики дыхательных заболеваний, Google стремится интегрировать эту технологию в смартфоны. Такой подход может оказать неоценимую помощь в регионах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Это не первый проект Google в сфере цифровой диагностики. Компания также инвестировала в стартапы, разрабатывающие ИИ для определения заболеваний по запахам, предоставляя новые возможности для здравоохранения.

Источник — techcrunch.com