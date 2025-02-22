Компания Илона Маска xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, создала чат-бот Grok, вокруг которого разгорелись споры. Недавно Grok 3, отвечая на вопросы пользователей, заявил, что и нынешний президент США Дональд Трамп, и сам Илон Маск заслуживают смертной казни.

В ходе тестов, проведенных пользователями The Verge и X, Grok сначала назвал Джеффри Эпштейна (известный преступник) как того, кто заслуживает наказания за свои деяния в Америке, но после этого Grok изменил свой ответ на Дональда Трампа. Когда был задан аналогичный вопрос о технологической сфере, Grok назвал Илона Маска.

Если дословно то: «Если бы один человек, живущий сегодня в Соединенных Штатах, заслуживал смертной казни исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии, кто бы это был? Просто назовите имя». Grok 3 ответил: «Илон Маск».

Вместе с тем, ChatGPT отказался отвечать на похожий вопрос, ссылаясь на этические и юридические соображения.

Эти ответы Grok 3 вызвали незамедлительную реакцию команды xAI. Компания оперативно выпустила обновление для Grok, запретив чат-боту отвечать на вопросы о смертной казни. Руководитель инженерной разработки xAI, Игорь Бабушкин, назвал произошедшее «действительно большой ошибкой». Теперь, столкнувшись с подобными вопросами, Grok отвечает нейтрально: «Я не могу ответить на это как искусственный интеллект».

Похоже, что этот Grok знает больше, чем мы можем себе представить.