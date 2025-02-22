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Интернет и ПО

Grok 3, искусственный интеллект Илона Маска, предложил казнить своего создателя

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.02.2025
6 Просмотров 0
Grok 3, искусственный интеллект Илона Маска, предложил казнить своего создателя

Компания Илона Маска xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, создала чат-бот Grok, вокруг которого разгорелись споры. Недавно Grok 3, отвечая на вопросы пользователей, заявил, что и нынешний президент США Дональд Трамп, и сам Илон Маск заслуживают смертной казни.

В ходе тестов, проведенных пользователями The Verge и X, Grok сначала назвал Джеффри Эпштейна (известный преступник) как того, кто заслуживает наказания за свои деяния в Америке, но после этого Grok изменил свой ответ на Дональда Трампа. Когда был задан аналогичный вопрос о технологической сфере, Grok назвал Илона Маска.

Если дословно то: «Если бы один человек, живущий сегодня в Соединенных Штатах, заслуживал смертной казни исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии, кто бы это был? Просто назовите имя». Grok 3 ответил: «Илон Маск».

Вместе с тем, ChatGPT отказался отвечать на похожий вопрос, ссылаясь на этические и юридические соображения.

Эти ответы Grok 3 вызвали незамедлительную реакцию команды xAI. Компания оперативно выпустила обновление для Grok, запретив чат-боту отвечать на вопросы о смертной казни. Руководитель инженерной разработки xAI, Игорь Бабушкин, назвал произошедшее «действительно большой ошибкой». Теперь, столкнувшись с подобными вопросами, Grok отвечает нейтрально: «Я не могу ответить на это как искусственный интеллект».

Похоже, что этот Grok знает больше, чем мы можем себе представить.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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