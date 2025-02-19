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GoPro Max 360 получила первое обновление за 5 лет

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.02.2025
4 Просмотра 0
GoPro Max 360 получила первое обновление за 5 лет

GoPro тихонько выпустили обновленную версию своей камеры GoPro Max 360. Дизайн остался прежним, разрешение видео тоже – 5,6K. Однако GoPro улучшили возможности монтажа. Также поставили более емкую батарею Enduro (1600 мАч), которая работает даже на морозе до -10°C. И самое приятное – цена снизилась на 150 долларов по сравнению с предыдущей моделью Max.

В 2025 году без искусственного интеллекта никуда, поэтому в GoPro Max 360 он тоже есть. Камеру можно крепить на любой стандартный штатив с резьбой ¼-20. Кроме того мобильное приложение Quik обновилось и теперь редактировать 360-градусные видео стало проще: появилась система отслеживания объектов на основе ИИ, гибкая настройка цифровых объективов, автоматические переходы, эффекты CameraFX и новые фильтры.

Для тех, кто монтирует видео на компьютере, GoPro предлагают новый плагин Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects. А если у вас есть подписка GoPro Premium или Premium+, то вы получаете неограниченное облачное хранилище и можете редактировать 360-градусные видео прямо в облаке. Купить обновленный GoPro Max 360 можно за 350 долларов США.

Конечно, немного обидно, что разрешение видео за пять лет не изменилось и осталось на уровне 5,6K. Особенно если учесть, что конкурент Insta360 в прошлом году выпустил камеру Insta360 X4, которая снимает видео уже в разрешении 8K. Правда, и стоит она дороже – 500 долларов.

Источник — gopro

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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