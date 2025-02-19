GoPro Max 360 получила первое обновление за 5 лет

GoPro тихонько выпустили обновленную версию своей камеры GoPro Max 360. Дизайн остался прежним, разрешение видео тоже – 5,6K. Однако GoPro улучшили возможности монтажа. Также поставили более емкую батарею Enduro (1600 мАч), которая работает даже на морозе до -10°C. И самое приятное – цена снизилась на 150 долларов по сравнению с предыдущей моделью Max.

В 2025 году без искусственного интеллекта никуда, поэтому в GoPro Max 360 он тоже есть. Камеру можно крепить на любой стандартный штатив с резьбой ¼-20. Кроме того мобильное приложение Quik обновилось и теперь редактировать 360-градусные видео стало проще: появилась система отслеживания объектов на основе ИИ, гибкая настройка цифровых объективов, автоматические переходы, эффекты CameraFX и новые фильтры.

Для тех, кто монтирует видео на компьютере, GoPro предлагают новый плагин Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects. А если у вас есть подписка GoPro Premium или Premium+, то вы получаете неограниченное облачное хранилище и можете редактировать 360-градусные видео прямо в облаке. Купить обновленный GoPro Max 360 можно за 350 долларов США.

Конечно, немного обидно, что разрешение видео за пять лет не изменилось и осталось на уровне 5,6K. Особенно если учесть, что конкурент Insta360 в прошлом году выпустил камеру Insta360 X4, которая снимает видео уже в разрешении 8K. Правда, и стоит она дороже – 500 долларов.

Источник — gopro